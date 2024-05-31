Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ είναι και πάλι μαζί, καθώς το ζευγάρι εμφανίστηκε σε μια οικογενειακή συγκέντρωση την Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, εν μέσω των συνεχιζόμενων φημών περί διαζυγίου.

Το ζευγάρι, το οποίο δεν έχει φωτογραφηθεί μαζί εδώ και δύο εβδομάδες, έδωσε το «παρών» στην αποφοίτηση της 18χρονης κόρης του Άφλεκ, Violet. Ούτε ο Άφλεκ ούτε η Λόπεζ έδειχαν χαρούμενοι, όπως γράφει η «Daily Mail».

Ben Affleck and Jennifer Lopez REUNITE for first time in two weeks amid divorce rumors - as stony-faced couple attend party for his daughter Violet's graduation in LA https://t.co/ZlZ6Jgvfkk pic.twitter.com/oM0v4KV7za — Daily Mail Online (@MailOnline) May 31, 2024

Όλο το προηγούμενο διάστημα οι φήμες για χωρισμό του ζευγαριού είχαν «φουντώσει». Μάλιστα, τα διεθνή μέσα έγραφαν ότι Άφλεκ και Λόπεζ δεν φορούσαν τις βέρες του και λίγες ημέρες… ως δια μαγείας επανεμφανίστηκαν στα δάχτυλά τους! Πηγή από το περιβάλλον της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ αποκάλυψε πως η απόσταση που πήραν μεταξύ τους δεν λειτούργησε θετικά για τον γάμο τους και αυτή την περίοδο βρίσκονται σε μια φάση αδράνειας και σκέψης σχετικά με το μέλλον τους. «Θέλουν να μείνουν μόνοι τους για λίγο καιρό, να πάρουν χρόνο για να δουν αν αυτή η σχέση είναι σωστή και για τους δύο», ανέφερε πηγή στο «US Weekly».

Και πρόσθεσε: «Η φάση του μήνα του μέλιτος έχει τελειώσει πλέον. Έχουν πολύ διαφορετική προσέγγιση τόσο στα οικονομικά τους, όσο και στην ανατροφή των παιδιών τους. Ο Μπεν Άφλεκ φέρεται να πιέζεται από τις επιλογές της Τζένιφερ Λόπεζ και οποιαδήποτε προσπάθεια να ακολουθήσουν μια κοινή γραμμή έχει πέσει στο κενό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουν πολύ διαφορετικά στυλ, τα οποία συγκρούονται».

Πηγή: skai.gr

