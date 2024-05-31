Το Χ «υποκλίνεται» σήμερα στον εμβληματικό σταρ του Χόλιγουντ Κλιντ Ίστγουντ (Clint Eastwood), ο οποίος γίνεται αισίως 94 ετών (γεννήθηκε στις 31 Μαΐου 1930) αλλά συνεχίζει να σκηνοθετεί με την ίδια θέληση και αγάπη για το σινεμά, όπως όταν πρωτοξεκίνησε πριν από περίπου 50 χρόνια.

Ξεκινώντας από τα σπαγγέτι γούεστερν της δεκαετίας του 60 ( «Για μια χούφτα δολάρια» και «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος») ο Ίστγουντ έπαιξε δεκάδες εμβληματικούς ρόλους και ήδη είναι ένας θρύλος του σινεμά.

Ο επιθεωρητής Κάλαχαν (Dirty Harry , 1971)

Ο εμβληματικός αλλά cult ρόλος των 70s-80s – ο Ίστγουντ στον ρόλο του ο σκληρού εκδικητή/ επιθεωρητή Harry Callahan στην πρώτη του εμφάνιση στην μεγάλη οθόνη, που καθιέρωσε τον ίδιο και το «σκληρό» προφίλ του.

Escape from Alcatraz (1979)

Μία από τις θρυλικότερες ταινίες του Clint Eastwood - υποδύεται τον Frank Morris έναν από τους φυλακισμένους που προσπαθεί να εφαρμόσει το «τέλειο σχέδιο» απόδρασης από την καλύτερα φυλασσόμενη φυλακή στον κόσμο.

Ο Ίστγουντ με τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας για την ταινία «Οι Ασυγχώρητοι» (Unforgiven, 1992), το τελευταίο του γουέστερν

Οι Γέφυρες του Μάντισον(The Bridges of Madison County, 1995)

Η ξαφνική, σύντομη και συγκινητική σχέση του Robert και της Francesca (η μοναδική Meryl Streep στον ρόλο μόνης νοικοκυράς), με τον Ιστγουντ να σκηνοθετεί και να πρωταγωνιστεί.

O Robert είναι ένας περιπλανώμενος φωτογράφος που θέλει να φωτογραφίσει τις ιστορικές γέφυρες της Αϊόβα. Τότε, θα γνωρίσει την κάτοικο της περιοχής Francesca Johnson (Meryl Streep) με την οποία θα αποκτήσει μία σύντομη παθιασμένη σχέση.

Η σκηνή με την βροχή, με την Στριπ μέσα στο φορτηγάκι του άντρα της, να βλέπει μπροστά της τον Ρόμπερτ να φεύγει από την πόλη (και την ζωή) της, συγκίνησε τους πάντες.

Million Dollar Baby (2004)

Το Οσκαρικό «αθλητικό» με πρωταγωνιστεί και σκηνοθέτη τον Κλιντ Ίστγουντ. στον ρόλο ενός υποεκτιμημένου προπονητή μποξέρ που αναζητά την εξιλέωση βοηθώντας μια σερβιτόρα ερασιτέχνισσα μποξέρ (την Χίλαρι Σουάνκ) να γίνει επαγγελματίας, με τραγική κατάληξη.

Η ταινία γυρίστηκε μέσα σε μόλις 37 μέρες, έλαβε διθυραμβικές κριτικές και 4 Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου και του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Gran Torino (2008)

Το κοινωνικό, δραματικό αριστούργημα του Ιστγουντ, με τον ίδιο στο ρόλο του χήρου, απόμακρου, ρατσιστή και αντικοινωνικού βετεράνου της Κορέας, Γουόλτ Κοβάλσκι που δυσκολεύεται να συνηθίσει τις αλλαγές που συμβαίνουν στη γειτονιά του, αλλά και στην ίδια τη ζωή του.

Μια νύχτα, κάποιος προσπαθεί να κλέψει το αγαπημένο του Gran Torino, ένα αυτοκίνητο του '72, που το συντηρεί σχολαστικά, για να παραμένει όπως την πρώτη μέρα που το αγόρασε – σημείο σταθερότητας στην μοναχική ζωή του. Τότε θα γνωρίσει τον ντροπαλό έφηβο γείτονά του, Τάο, από τη συμμορία των Χμονγκ και ο Γουόλτ θα ανατρέψει όχι μόνο τα σχέδια τους, αλλά και ολόκληρη τη ζωή της γειτονιάς, που μέχρι τότε απέφευγε.



