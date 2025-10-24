Η Τζένα Ορτέγκα είναι ένα «αερικό». Η διάσημη ηθοποιός μαγνήτισε τα βλέμματα όλων με την τολμηρή εμφάνισή της στα βραβεία InStyle Imagemaker Awards 2025, που πραγματοποιήθηκαν στην Καλιφόρνια. Η 23χρονη σταρ της σειράς «Wednesday» «ανέβασε» τη θερμοκρασία στα ύψη με το φόρεμα που επέλεξε από τον οίκο AMIRI, με ένα εντυπωσιακό σκίσιμο μέχρι τον μηρό. Ωστόσο, όλοι κοιτούσαν το πάνω μέρος του φορέματός της, καθώς η διάσημη ηθοποιός προτίμησε να ακολουθήσει κι αυτή το κίνημα της… «απελευθέρωσης της θηλής».

Η Τζένα Ορτέγκα δεν είναι απλώς ένα νέο αστέρι του Χόλιγουντ, αλλά μια από τις πιο αυθεντικές εκπροσώπους της γενιάς της. Από τα παιδικά της χρόνια στην Disney μέχρι τη μεταμόρφωσή της σε σκοτεινή ηρωίδα της σειράς «Wednesday», η Ορτέγκα έχει καταφέρει να συνδυάσει το ταλέντο με μια βαθιά αίσθηση ταυτότητας και στυλ.

Jenna Ortega x InStyle Imagemaker Awards 2025. 🩷 pic.twitter.com/27gTlDz1J3 — Wednesday (@WednesdaysDaily) October 24, 2025

Η αισθητική της κινείται ανάμεσα στο goth chic και το minimal streetwear. Συχνά συνδυάζει μαύρα δερμάτινα, oversized σακάκια και 90s επιρροές, πάντα με μια δόση ανεπιτήδευτης κομψότητας. Οι εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί, ειδικά στο Met Gala και τις πρεμιέρες του Netflix, αποδεικνύουν ότι γνωρίζει πώς να ισορροπεί ανάμεσα στο τολμηρό και το διαχρονικό. Συχνά επιμελείται μόνη της τα μαλλιά και το μακιγιάζ της, γιατί θέλει να διατηρεί «τον έλεγχο της εικόνας της», όπως έχει δηλώσει η ίδια.

Για την ηθοποιό, η μόδα δεν είναι απλώς κάτι επιφανειακό, αλλά μέσο έκφρασης και ελέγχου σε μια βιομηχανία που συχνά προσπαθεί να σου βάλει «ταμπέλες». «Η εμφάνιση μου είναι κάτι που μπορώ να ορίσω εγώ. Αυτό με κάνει να νιώθω δυνατή. Το στυλ μου αντικατοπτρίζει τη διάθεσή μου. Δεν νιώθω την ανάγκη να είμαι πάντα όμορφη. Προτιμώ να είμαι αληθινή», έχει δηλώσει σε συνέντευξή της.

