Μία πολύ γλυκιά και πορτοκαλί εμφάνιση έκανε το βράδυ της Τρίτης ο Τιμοτέ Σαλαμέ, (Timothée Chalamet) στην πρεμιέρα της ταινίας Marty Supreme, στη Νέα Υόρκη την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Ο 29χρονος σταρ έφτασε στο κόκκινο χαλί συνοδευόμενος από τη μαμά του, Νικόλ Φλέντερ (Nicole Flender), ντυμένοι ασορτί!

Timothée Chalamet and his mother Nicole Flender at the ‘MARTY SUPREME’ premiere in NYC. pic.twitter.com/VaGkcismZ3 — Pop Crave (@PopCrave) December 17, 2025

Ο Σαλαμέ φορούσε σταυρωτό πορτοκαλί κοστούμι σε συνδυασμό με ένα ταιριαστό κασκόλ με κρόσσια και η μητέρα του πορτοκαλί φόρεμα και παπούτσια.

Μαμά και γιος πόζαραν ευδιάθετοι και χαμογελαστοί για τους δημοσιογράφους που τους περίμεναν στο κόκκινο χαλί.

Φαίνεται ότι το πορτοκαλί είναι το αγαπημένο χρώμα του Σαλαμέ αυτή την περίοδο αφού την περασμένη εβδομάδα έκανε παρόμοια ασορτί εμφάνιση με την αγαπημένη του, Κάιλι Τζένερ, στην πρεμιέρα της ταινίας «Marty Supreme», στο Λος Άντζελες.

Πηγή: skai.gr

