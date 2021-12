Της Χαράς Σώτα

Με αφορμή τις τελευταίες κατηγορίες, επανέρχεται στο προσκήνιο ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το Revenge Porn ή αλλιώς εκδικητική πορνογραφία.

Πρόκειται για ένα είδος ηλεκτρονικού εγκλήματος, το οποίο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια και πλέον καταγγέλλεται πολύ συχνότερα.

Συγκεκριμένα, revenge porn είναι «όταν κάποιος (συνήθως πρώην σύντροφος) δημοσιεύει μια φωτογραφία ή ένα βίντεο από προσωπικές ερωτικές στιγμές κάποιου χωρίς τη συγκατάθεσή του», όπως αναφέρεται και στο International Journal of Cyber Criminology.

Παρά το γεγονός ότι πλέον διώκεται ποινικά, πολλά θύματα κατηγορούνται (victim blaming) για το υλικό που έχει κάποιος άλλος στη διάθεσή του, αντιμετωπίζοντας επιθέσεις παρόμοιες με σεξουαλική παρενόχληση.

Ο λόγος που οι θύτες επιλέγουν το revenge porn είναι συνήθως για εκδίκηση στους πρώην συντρόφους τους μετά τον χωρισμό τους ή σε κάποιες περιπτώσεις για εκβιασμό ώστε να τους χειρίζονται.

Αν και οι θύτες συνήθως είναι πρώην σύντροφοι, υπάρχουν περιστατικά όπου μπορεί να είναι και άνθρωποι από το οικογενειακό ή επαγγελματικό περιβάλλον.

Σε μια πρόσφατη έρευνα που έγινε στην Αυστραλία απεδείχθη ότι ένας στους πέντε ανθρώπους έχουν αντιμετωπίσει τέτοιου είδους κακοποίηση, προκειμένου να υποκύψουν σε εκβιασμούς για χρήματα ή σεξουαλικές χάρες.

Η έκθεση των προσωπικών φωτογραφιών χωρίς συγκατάθεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στο θύμα, από ντροπή έως σοβαρή αγχώδη διαταραχή. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις οι επιπτώσεις ήταν ολέθριες, καθώς κάποια θύματα φτάνουν στο σημείο να αυτοκτονήσουν μη μπορώντας να αντέξουν αυτό που τους συνέβη.

O Bates (2017) μελετώντας το φαινόμενο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εκδικητική πορνογραφία και η σεξουαλική κακοποίηση έχουν ίδιες ψυχολογικές επιπτώσεις στα θύματα, καθώς μπορούν και στις δύο περιπτώσεις να εμφανίσουν μετα-τραυματικό στρες, άγχος, κατάθλιψη, αποφυγή και δυσκολία προσαρμογής στην πραγματικότητα.

Έρευνα που έγινε στη Βρετανία έδειξε ότι τα ποσοστά των ατόμων που καταγγέλλουν ότι έχουν υποστεί αυτού του είδους την κακοποίηση έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

Συγκεκριμένα, το 15% των Βρετανών ηλικίας 18-45 ετών δήλωσαν ότι έχουν δημοσιευτεί φωτογραφίες με ιδιαίτερες στιγμές τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Το 2019 το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 8%.

Όσον αφορά τους θύτες, η έρευνα έδειξε ότι ένας στους δέκα έχει δημοσιεύσει ή έχει απειλήσει ότι θα δημοσιεύσει φωτογραφίες κάποιου, ενώ από αυτούς ένας στους πέντε δήλωσε ότι το έκανε για να «τρομάξει το θύμα» ή «για πλάκα». Επίσης, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι οι φωτογραφίες ήταν «ιδιοκτησία» τους και είχαν το δικαίωμα να τη δημοσιεύσουν.

Τι να κάνετε αν σας συμβεί κάτι τέτοιο

Καταγγείλτε το

Κρατήστε αποδεικτικά

Μιλήστε σε φίλους και οικογένεια

Ζητήστε ψυχολογική υποστήριξη

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά παραβατική συμπεριφορά μέσω Διαδικτύου, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με τους ακόλουθους τρόπους:

- Τηλέφωνο: 11188

- Fax: 213-1527471

- Email: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

- μέσω του portal στη διεύθυνση: https://goo.gl/vOHdVb

- Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 173, Τ.Κ. 11522, Αθήνα

Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος:

- Τηλέφωνο: 11188

- Fax: 213-1527666

- Email: ydheve@cybercrimeunit.gov.gr

- Ταχυδρομική διεύθυνση: Μοναστηρίου 326, Τ.Κ. 54 121, Θεσσαλονίκη

Πηγές: mospace.umsystem.edu , International Journal of Cyber Criminology, Sage Pub, American Psychological Association, Journal of American Academy of Psychiatry and Law



Πηγή: skai.gr

