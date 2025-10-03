Ήταν «τρελά θυμωμένη» όταν χώρισε από τον Joe Alwyn, όχι μόνο λόγω της απογοήτευσης από μια αποτυχημένη σχέση και της οδυνηρής απώλειας αυτού που θα μπορούσε να είχε γίνει, αλλά και επειδή έπρεπε να αποχαιρετήσει το Λονδίνο.

Η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) δεν έκρυψε το γεγονός ότι έχει μια «αδυναμία» στο Λονδίνο, μιλώντας για «βόλτες στο Σόχο, ποτό το απόγευμα», καθώς και με αναφορές στους στίχους της στο «Camden Market», τα καταπράσινα λιβάδια του Highgate, τις χίπστερ γειτονιές Hackney και Shoreditch, ακόμα και το Brixton.

Και παρά το γεγονός ότι αντικατέστησε τον πρώην της, που ήταν ντροπαλός με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, με έναν εύσωμο, Αμερικανό πρωταθλητή του NFL, τον Τράβις Κέλσι, δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει την αγάπη της για το Λονδίνο. Η 35χρονη τραγουδίστρια βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για να προωθήσει την κυκλοφορία του 12ου άλμπουμ της, «The Last Showgirl», που κυκλοφόρησε σήμερα, με το ταξίδι να αποτελεί παράλληλα μια ευκαιρία για να αναζητήσει κάποιο ακίνητο και συγκεκριμένα στο Νότινγκ Χιλ, όπως γράφει η «Daily Mail».

Η Σουίφτ δεν είναι άγνωστη στην περιοχή, αφού μετακόμισε στο βόρειο Λονδίνο όταν έβγαινε με τον Alwyn. Το ζευγάρι, που ήταν μαζί για έξι χρόνια πριν χωρίσει το 2023, νοίκιαζε ένα ακίνητο στο Primrose Hill, με την καλλιτέχνιδα να περνάει μεγάλο μέρος του lockdown λόγω πανδημίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πριν από τον χωρισμό τους, υπήρχαν φήμες ότι επρόκειτο να αγοράσουν μια πολυτελή έπαυλη με επτά υπνοδωμάτια, αξίας 8,3 εκατομμυρίων λιρών, η οποία βρίσκεται στο κοντινό Belsize Park και έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό μνημείο.

Η Σουίφτ λατρεύει το Νότινγκ Χιλ και το περασμένο καλοκαίρι συγκέντρωσε τις διάσημες φίλες της Cara Delevingne, Lena Dunham (η οποία πρόσφατα μετακόμισε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο βόρειο Λονδίνο), τις αδελφές Haim Este και Danielle, καθώς και την Kate Moss και τη Stella McCartney για μια βραδιά στο δημοφιλές Casa Cruz.

«Δεν αισθάνεται πάντα ασφαλής στις ΗΠΑ, αλλά πάντα αισθάνεται αποδεκτή στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε σχεδιάζει να περάσει πολύ περισσότερο χρόνο εδώ», ανέφερε πηγή που μίλησε στο μέσο. «Αυτό περιλαμβάνει την αναζήτηση ακινήτων στη συγκεκριμένη περιοχή, προκειμένου να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της».

Η καθαρή περιουσία της Τέιλορ Σουίφτ ξεπερνά τα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το «Forbes», με τα 125 εκατομμύρια δολάρια να προέρχονται από ακίνητα. Η τραγουδίστρια του «So Long, London» έχει αγοράσει σπίτια όπως οι θαυμαστές της συλλέγουν βραχιόλια φιλίας.

Πρώτη φορά μπήκε στην αγορά ακινήτων το 2009, σε ηλικία 19 ετών, όταν αγόρασε ένα ρετιρέ τριών υπνοδωματίων στο Νάσβιλ για 1,99 εκατομμύρια δολάρια. Πέντε χρόνια αργότερα, αγόρασε δύο ρετιρέ στη μοντέρνα γειτονιά Tribeca της Νέας Υόρκης για 20 εκατομμύρια δολάρια και στη συνέχεια αγόρασε γειτονικά ακίνητα για να δημιουργήσει ένα τεράστιο συγκρότημα ακινήτων πρώτης κατηγορίας, αξίας περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Θα κάνει περισσότερες συναυλίες εδώ, οπότε θέλει να πάρει μια γεύση από την τρέχουσα κουλτούρα», εξήγησε ο ίδιος άνθρωπος. «Η απέχθειά της για τον Ντόναλντ Τραμπ, την έχει οδηγήσει να εξερευνήσει τις επιλογές της και να αναζητήσει διαφορετικά μέρη όπου θα ήθελε να εγκατασταθεί. Επέλεξε το Ηνωμένο Βασίλειο για την κυκλοφορία του άλμπουμ της, επειδή η ενέργεια εκεί είναι καλύτερη για εκείνη μετά από έναν χρόνο επιθέσεων από ακροδεξιά τρολ στις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Το όλο και πιο διχαστικό πολιτικό τοπίο έχει αποδειχθεί προβληματικό για τη διάσημη καλλιτέχνιδα, την οποία ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι «μισεί». Λέγεται ότι έμεινε σε κατάσταση σοκ μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και, σε συνδυασμό με τα συνεχιζόμενα προβλήματα με τους stalkers και τα μηνύματα μίσους που δέχεται λόγω της απόφασής της να υποστηρίξει την Κάμαλα Χάρις πέρυσι, οι άνθρωποι γύρω της δεν θέλουν να «ρισκάρουν» την ασφάλειά της.

Πηγή: skai.gr

