Τι προσέχουν σε μια γυναίκα οι άνδρες, με βάση το ζώδιό τους; Τα άστρα έχουν την απάντηση και αποκαλύπτουν τα μυστικά των ανδρών…

Κριός

Ο Κριός θέλει αθλητικό σώμα στη γυναίκα. Δίνει μεγάλη έμφαση στο στήθος. Θέλει η γυναίκα να ντύνεται όμορφα, όχι, όμως, προκλητικά, γιατί ζηλεύει. Επίσης, δεν του αρέσει το έντονο βάψιμο σε μια γυναίκα.

Ταύρος

Ο Ταύρος θέλει μια γυναίκα με πλούσιες καμπύλες. Αν, μάλιστα, αυτή η γυναίκα έχει ένα όμορφο πρόσωπο, με πολύ μεγάλα μάτια -που τα λατρεύει- έχει βρει τον έρωτα της ζωής του. Ο Ταύρος θέλει να βλέπει τη γυναίκα πολύ αισθησιακά ντυμένη, του αρέσουν τα πλούσια υφάσματα, το βαρύ μακιγιάζ και τα έντονα αρώματα.

Δίδυμοι

Ο Δίδυμος ερωτεύεται το πρόσωπο μιας γυναίκας. Το σώμα παίζει δευτερεύοντα ρόλο. Του αρέσει το έξυπνο βλέμμα, που δίνει στη γυναίκα τη φυσιογνωμία μιας ύπαρξης που θα τον καθυποτάξει. Του αρέσει να υποστηρίζεται η θηλυκότητα, αλλά διακριτικά. Δεν αγαπάει το έντονο μακιγιάζ σε μια γυναίκα, αλλά θυμάται τα αρώματα.

Καρκίνος

Ο Καρκίνος θέλει οπωσδήποτε η γυναίκα να έχει καλές αναλογίες, προς το αδύνατο... Δεν έχει συγκεκριμένο σημείο που να αγαπάει στο σώμα, αγαπάει όμως τα πλούσια χείλη, που βγάζουν αισθησιασμό. Του αρέσει το εκκεντρικό ντύσιμο στη γυναίκα και το αγορίστικο στιλ, το βρίσκει ιδιαίτερα θηλυκό. Θέλει να βάφεται και να στολίζεται το ταίρι του και μάλιστα το θεωρεί δείγμα αγάπης, αλλιώς νιώθει παραμελημένος.

Λέων

Τον ενδιαφέρει το παράστημα της γυναίκας, θέλει να είναι ψηλή, με πλούσιες αναλογίες. Αγαπάει τα μακριά μαλλιά και θέλει η γυναίκα που είναι μαζί του να φοράει κοσμήματα και φορέματα. Αυτό που τον ξετρελαίνει είναι τα εσώρουχα.

Παρθένος

Ο Παρθένος αγαπάει την ομορφιά, με την κλασική έννοια. Θέλει η γυναίκα να είναι μικρόσωμη, δεν του αρέσουν οι ψηλές κοπέλες. Ενώ εντυπωσιάζεται από την επιτηδευμένη ομορφιά, το έντονο βάψιμο, δεν το θέλει στο ταίρι του. Είναι περήφανος αν η σύντροφός του βγαίνει με ελάχιστο μακιγιάζ, γιατί θεωρεί ότι έτσι φαίνεται ακόμα πιο όμορφη.

Ζυγός

Πόδια, πόδια και πάλι πόδια! Ο Ζυγός λατρεύει τα γυναικεία πόδια, μπορεί να ερωτευτεί μια γυναίκα από τους υπέροχους αστραγάλους της. Του αρέσουν όλων των ειδών οι γυναίκες. Ωστόσο, προτιμά τις λεπτές και ψηλές γυναίκες, με όμορφα πόδια. Δεν μπορεί τα αρώματα, έχει θέμα.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι ένας εραστής του γυναικείου στήθους. Το λατρεύει! Δεν έχει συγκεκριμένο τύπο σώματος που να τον έλκει, αλλά θέλει το γενικό σύνολο να αποπνέει θηλυκότητα και μυστήριο. Αγαπάει το βάψιμο στη γυναίκα, ειδικά το πολύ βαρύ και αισθησιακό, και τρελαίνεται για αρώματα.

Τοξότης

Δεν τον ενδιαφέρει τόσο το σώμα, όσο το πρόσωπο μιας γυναίκας, που το θέλει να είναι παιχνιδιάρικο και αν είναι και αφελές, ακόμα καλύτερα. Μπορεί να παριστάνει ότι κοιτάει τον εσωτερικό κόσμο της κοπέλας, αλλά κοιτάει την κοιλίτσα της. Του αρέσει πολύ αυτό το σημείο, τον τρελαίνει.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως δεν λατρεύει σε μια γυναίκα τις πλούσιες αναλογίες. Αγαπάει τα χέρια της γυναίκας και τα προσέχει πολύ. Οι κινήσεις των χεριών τον μαγεύουν. Του αρέσουν οι σικ και σέξι εμφανίσεις, που τονίζουν τη θηλυκότητα, αλλά όχι τα υπερβολικά και προκλητικά ρούχα.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος λατρεύει το γυναικείο σώμα. Αγαπάει τα προκλητικά ρούχα και τις εκκεντρικές εμφανίσεις. Μια κοπέλα με ένα τζιν και ένα πουκάμισο δεν θα του κεντρίσει την προσοχή. Δεν θέλει πολλά αρώματα, μόνον πολύ διακριτικά, γιατί έχει υπερευαισθησία στην όσφρηση.

Ιχθύς

Ο Ιχθύς γοητεύεται από οποιαδήποτε γυναίκα, με οποιοδήποτε σώμα ή πρόσωπο. Λατρεύει τους γλουτούς, του αρέσει να είναι όμορφοι. Αλλά επειδή ερωτεύεται με περίεργους και ασυνήθιστους τρόπους, πρώτα θα ερωτευτεί και μετά θα δει τη γυναίκα που τον ξετρέλανε. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι αδύνατη ή με πλούσιες αναλογίες.

