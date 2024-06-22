Η Τέιλορ Σουίφτ έμαθε, επιτέλους, πώς να χρησιμοποιεί έναν πυροσβεστήρα. Τρεις ημέρες αφότου η Gracie Abrams αποκάλυψε ότι η Swift έσβησε μια πυρκαγιά στο διαμέρισμά της -που κόστισε 50 εκατ. δολάρια στη Νέα Υόρκη- μοιράστηκε το υλικό μέσω Instagram.

«Τι να κάνω γι' αυτό;», ρώτησε η 34χρονη Σουίφτ στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς περπατούσε στην κουζίνα της κρατώντας έναν πυροσβεστήρα. «Να το κόψω αυτό με ένα μαχαίρι; Νομίζω ότι θα πεθάνουμε».

Καθώς η Σουίφτ έστρεφε τον πυροσβεστήρα στις φλόγες και πάλευε να τις σβήσει, η φίλη της την προέτρεψε να τον χρησιμοποιήσει. Απογοητευμένη η Σουίφτ είπε: «Τα πορτοφόλια μας καταστράφηκαν. Και τα παπούτσια μου. Και όλο το δωμάτιο, νομίζω».

Πηγή: skai.gr

