Πάτρικ Ντέμπσι: Στο «Dexter: Original Sin» ο γιατρός του «Grey's Anatomy»-,

Στο πρωταγωνιστικό καστ του «Dexter: Original Sin», του prequel της σειράς «Dexter» των Showtime και Paramount+ εντάχθηκε ο Πάτρικ Ντέμπσι, ο αγαπημένος γιατρός της σειράς «Grey's Anatomy».

Ο Πάτρικ Ντέμπσι υποδύεται τον Aaron Spencer, τον αρχηγό του τμήματος ανθρωποκτονιών της αστυνομίας του Μαϊάμι και φίλο ετών του Harry Morgan τον οποίο υποδύεται ο Κρίστιαν Σλέιτερ.

«Ο Πάτρικ Ντέμπσι είναι ένας αγαπημένος ηθοποιός που είναι διεθνώς γνωστός για τους εμβληματικούς χαρακτήρες που έχει υποδυθεί. Είμαστε ενθουσιασμένοι που τον έχουμε στο καστ αστέρων του «Dexter: Original Sin»», δήλωσε ο Κρις ΜακΚάρθι, συν-διευθύνων σύμβουλος της Paramount Global και πρόεδρος των Showtime/MTV Entertainment Studios.

Όπως αναφέρει το Deadline, o Πάτρικ Γκίμπσον θα αναλάβει τον ομώνυμο ρόλο του κατά συρροή δολοφόνου, Dexter Morgan, που έγινε διάσημος από τον Μάικλ Σ. Χολ στη αρχική σειρά του Showtime. Μαζί τους μεταξύ άλλων θα είναι οι Μόλι Μπράουν, Τζέιμς Μαρτίνεζ και Κριστίνα Μίλιαν.

Σύμφωνα με τη σύνοψη, η νέα δραματική παραγωγή των 10 επεισοδίων «αφηγείται τα γεγονότα που έλαβαν χώρα 15 χρόνια πριν ξεκινήσει η αρχική σειρά και ακολουθεί τον Dexter καθώς μεταβαίνει από μαθητής σε εκδικητικό κατά συρροή δολοφόνο. Όταν η δίψα του για αίμα δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί, ο ήρωας πρέπει να μάθει να διοχετεύει το εσωτερικό του σκοτάδι. Με την καθοδήγηση του πατέρα του, Harry (Σλέιτερ), υιοθετεί έναν κώδικα που έχει σχεδιαστεί για να τον βοηθήσει να βρει και να σκοτώσει ανθρώπους που αξίζουν να εξαλειφθούν από την κοινωνία χωρίς να μπαίνουν κάτω από το ραντάρ της επιβολής του νόμου. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τον νεαρό Dexter όταν ξεκινά μια εγκληματολογική πρακτική άσκηση στο αστυνομικό τμήμα του Μαϊάμι».

Ο Κλάιντ Φίλιπς βρίσκεται στο τιμόνι της παραγωγής η οποία είναι σε εξέλιξη στο Μαϊάμι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

