Μουσικά όργανα, ρούχα, υποδήματα, αξεσουάρ, διακοσμητικά, δίσκοι, βραβεία και έργα τέχνης πωλούνται στην πρώτη δημοπρασία με θέμα τη hip hop σκηνή που διοργανώνουν ο οίκος Julien's Auctions και ο ράπερ και δισκογραφικός παραγωγός Ρικ Ρος.

Ο ράπερ αποφάσισε να πουλήσει πολυτελή αντικείμενα που έχει αποκτήσει με τα χρόνια και τα έσοδα θα διατεθούν σε επιχειρηματίες για να βοηθηθούν να αναπτύξουν τα εγχειρήματα τους.

Πιάνο 1866 William Knabe & Co με θέμα το άλμπουμ «Θρίλερ» του Μάικλ Τζάκσον, πίνακας του Φράνκι Γκαρντόνα που απεικονίζει τον Ρος και φέρει την υπογραφή του, αναμνηστικά και άλλα βραβεία και τρόπαια από τη λαμπρή καριέρα του περιλαμβάνονται στη συλλογή του ράπερ που πωλείται στη δημοπρασία «Push It to the Limit—Luxury & Lifestyle»

«Κοίταξα γύρω μου μια μέρα και θαύμασα πόσο ευλογημένος είμαι» είπε ο Ρος σε δήλωσή του. «Ήθελα να καταλάβω πώς είναι να γίνεσαι ευλογία για τους άλλους και να μοιραστώ με τον κόσμο μερικές από τις σπάνιες πολυτέλειες που έχω συλλέξει κατά τη διάρκεια της καριέρας μου».

Ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια Air Jordan 3 "Father of Asahd" που δημιουργήθηκαν το 2018 ως μέρος μιας αποκλειστικής συνεργασίας με τον επί χρόνια φίλο και συνεργάτη του ράπερ, DJ Khaled παρουσιάζονται πρώτη φορά στο κοινό και η τιμή πώλησής τους αναμένεται να φτάσει μεταξύ 3.000 και 5.000 δολαρίων.

«Εμπνεύστηκα από τον αδελφό μου Φαρέλ (Γουίλιαμς), σκέφτηκα μια δημοπρασία ώστε με τα έσοδα να βοηθήσω την επόμενη γενιά επιχειρηματιών» πρόσθεσε ο Ρος.

Το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρωθεί θα ενδυναμώσει μαύρους δημιουργικούς και επιχειρηματίες με επιχορηγήσεις για να επιταχύνουν τον συνεχή αντίκτυπό τους, τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους μέσω του προγράμματος Boss Up Grant.

«Λόγω του μεγάλου ενθουσιασμού και των προτάσεων που έσπασαν κάθε ρεκόρ, ο Julien’s Auctions και ο Ρικ Ρος έλαβαν από κοινού απόφαση να παραταθεί η προθεσμία υποβολής προσφορών έως τις 8 Ιουλίου και 9 Ιουλίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

