Τaylor Momsen: H αποκαλυπτική εμφάνιση στο κόκκινο χαλί

Κάποτε παιδί θαύμα με εμβληματικό ρόλο στην ταινία «How The Grinch Stole Christmas», σε ηλικία μόλις έξι ετών.

Επαγγελματίας ηθοποιός στα 31 της πια έχει ήδη γίνει γνωστή και από τη μακρόχρονη συμμετοχή της στη θρυλική σαπουνόπερα εφήβων, Gossip Girl.

Πολυπράγμων, ασχολήθηκε επίσης με το μόντελινγκ, υπογράφοντας με το πρακτορείο ελίτ IMG σε ηλικία 14 ετών.

Εκτός από την υποκριτική και το μόντελινγκ, είναι επίσης μουσικός και συγκεκριμένα τραγουδίστρια του ροκ συγκροτήματος The Pretty Reckless.

Φυσικά μιλάμε για την Taylor Momsen.

Η ηθοποιός μάλιστα, πρόσφατα πραγματοποίησε μια εμφάνιση που συζητήθηκε πολύ αναδεικνύοντας στο κόκκινο χαλί τους καλοσχηματισμένους κοιλιακούς και το στήθος της -το οποίο ήταν κρυμμένο με μονωτική ταινία.

