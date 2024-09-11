Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον απέδωσε φόρο τιμής στον Τζέιμς Ερλ Τζόουνς, λέγοντας ότι τον ενέπνευσε για να χτίσει τη δική του καριέρα.

«Ήταν αυτός που ήθελα να είμαι» εξήγησε ο Αμερικανός ηθοποιός.

Ο Τζέιμς Ερλ Τζόουνς, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του ως φωνή του Darth Vader στο franchise «Star Wars», πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 93 ετών.

Ο Ντένζελ Ουάσιγκτον εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε δήλωση που δημοσιεύθηκε από το Variety. «Είναι ο ήρωάς μου. Η καριέρα μου στο κολεγιακό θέατρο ξεκίνησε χάρη στα έργα The Emperor Jones και του Othello με τον Τζέιμς Ερλ Τζόουνς» υπογράμμισε.

«Δεν θα ήμουν τόσο σπουδαίος όσο αυτός. Ήθελα να ακούγομαι σαν αυτόν. Ήταν τα πάντα για μένα όταν ήμουν εκκολαπτόμενος ηθοποιός. Ήταν αυτός που ήθελα να είμαι» διευκρίνισε.

Ο Ουάσιγκτον έχει περάσει τέσσερις δεκαετίες στη μεγάλη οθόνη και ο επόμενος ρόλος του είναι στην επερχόμενη επική ταινία Gladiator II του Ρίντλεϊ Σκοτ, συνέχεια της αρχικής ταινίας του 2000, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Πολ Μεσκάλ και Πέδρο Πασκάλ.

Δεν συνεργάστηκε με τον Τζόουνς στη μεγάλη οθόνη, παρά το γεγονός ότι υποδύθηκε τον ρόλο του Τρόι Μάξσον στην ταινία «Fences» του 2016, που ο αείμνηστος ηθοποιός είχε υποδυθεί στο παρελθόν σε μια παράσταση του Μπρόντγουεϊ το 1987.

