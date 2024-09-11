Kylie Jenner: Reunion σκάνδαλο με την πρώην κολλητή που είχε φιλήσει τον άντρα της αδερφής της Khloe Kardashian

Πριν από 5 περίπου χρόνια το σκάνδαλο είχε συνταράξει τους φίλους της οικογένειας Kardashian. Ο άντρας της Khloe Kardashian, Tristan Thompson είχε πιαστεί στα πράσα για α΄λλη μία φορά να φέρεται απρεπώς με άλλη γυναίκα αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν το θέμα η δική του απιστία αλλά ποια ήταν το τρίτο πρόσωπο στο νέο σκάνδαλο που τον αφορούσε.

Η κολλητή φίλη της αδερφής της Khloe, Kylie Jenner.

