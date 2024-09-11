Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Kylie Jenner: Reunion σκάνδαλο με την πρώην κολλητή που είχε φιλήσει τον άντρα της αδερφής της Khloe Kardashian

Σάλος στην Αμερική με την επανένωση

Kylie Jenner: Reunion σκάνδαλο με την πρώην κολλητή που είχε φιλήσει τον άντρα της αδερφής της Khloe Kardashian

Πριν από 5 περίπου χρόνια το σκάνδαλο είχε συνταράξει τους φίλους της οικογένειας Kardashian. Ο άντρας της Khloe Kardashian, Tristan Thompson είχε πιαστεί στα πράσα για α΄λλη μία φορά να φέρεται απρεπώς με άλλη γυναίκα αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν το θέμα η δική του απιστία αλλά ποια ήταν το τρίτο πρόσωπο στο νέο σκάνδαλο που τον αφορούσε.

Η κολλητή φίλη της αδερφής της Khloe, Kylie Jenner

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Kylie Jenner Tristan Thompson Jordyn Woods Khloe Kardashian WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark