Τα 4 ζώδια που δεν μπορούν με τίποτα την κριτική

Αν έχεις ποτέ βρεθεί μπροστά σε κάποιον που «χάνει την μιλιά του» μόλις του κάνεις μια ειλικρινή κριτική, τότε ξέρεις πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να πεις κάτι αρνητικό σε ορισμένα άτομα. Αυτή η αντίδραση είναι ιδιαίτερα συχνή στα ζώδια που δεν μπορούν με τίποτα να αντέξουν την κριτική. Και όσο κι αν προσπαθήσουμε να είμαστε ευγενικοί, ορισμένοι απλά δεν το αντέχουν.

Ας ρίξουμε μια ματιά στα 4 ζώδια που, όταν πρόκειται για κριτική, δεν είναι ακριβώς τα πιο εύκολα άτομα να διαχειριστείς!

1. Λέων

Ο Λέων είναι το ζώδιο που κυβερνάται από τον Ήλιο και του αρέσει να βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής. Είναι το ζώδιο που αγαπά να απολαμβάνει την εκτίμηση και τον θαυμασμό των άλλων. Αν το πεις σε έναν Λέοντα ότι κάτι δεν το κάνει καλά ή ότι χρειάζεται να βελτιωθεί, είναι σαν να επιτίθεσαι στο ίδιο το «εγώ» του. Οι Λέοντες θεωρούν την κριτική προσωπική επίθεση και αυτό μπορεί να τους οδηγήσει σε υπερβολικές αντιδράσεις.

Πηγές λένε ότι οι Λέοντες έχουν μία «αρκετά ισχυρή ανάγκη για επιβεβαίωση και αναγνώριση», κι όταν αυτή η ανάγκη δεν ικανοποιείται, μπορεί να γίνουν υπερβολικά αμυντικοί. Αν τους κάνεις κριτική, το πιο πιθανό είναι να αρχίσουν να υπερασπίζονται τον εαυτό τους με έντονο τρόπο ή να την αγνοήσουν εντελώς, θεωρώντας την «επίθεση» σε κάτι που θεωρούν άψογο.

2. Ταύρος

Ο Ταύρος είναι το ζώδιο της σταθερότητας και της ασφάλειας, και για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η κριτική του φαίνεται σαν να «ταρακουνάει το έδαφος κάτω από τα πόδια του». Είναι ένας από τους πιο επίμονους και «κλειστούς» χαρακτήρες του ζωδιακού κύκλου. Όταν ο Ταύρος αποφασίσει ότι κάτι είναι σωστό, δεν είναι εύκολο να τον πείσεις για το αντίθετο, και αυτό επεκτείνεται και στην κριτική.

Όπως λένε οι ειδικοί, όταν ένας Ταύρος αντιμετωπίζει κριτική, η αντίδρασή του είναι να κλείσει τον εαυτό του και να γίνει ακόμα πιο αποφασιστικός στο να αποδείξει ότι έχει δίκιο. Η κριτική προκαλεί άγχος και μπορεί να τον κάνει να απομακρυνθεί από τους άλλους, προσπαθώντας να επαναφέρει τη «σταθερότητα» που νιώθει ότι απειλείται.

3. Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι είναι γνωστοί για την ευφυΐα και την επικοινωνιακή τους ικανότητα, όμως όταν έρχεται η ώρα της κριτικής, τα πράγματα γίνονται λίγο πιο περίπλοκα. Αυτό το ζώδιο αγαπά την ελευθερία και την ανεξαρτησία του, και οποιαδήποτε κριτική που καταλαμβάνει το χώρο της ελευθερίας τους μπορεί να τους κάνει να γίνουν υπερβολικά αμυντικοί ή να αναπτύξουν μια «επιθετική» συμπεριφορά. Η ανάγκη τους να διατηρήσουν τη θετική εικόνα τους κάνει την κριτική ένα επικίνδυνο έδαφος.

Όπως εξηγούν οι ψυχολόγοι, οι Δίδυμοι συχνά θεωρούν την κριτική ως απειλή στην προσωπική τους ελευθερία και τάση για «διαφορετικότητα». Αν δεν συμφωνούν με την κριτική, μπορεί να προσπαθήσουν να αλλάξουν το θέμα ή να κάνουν χιούμορ για να καλύψουν την αμηχανία τους. Ωστόσο, κάτω από την επιφανειακή απάντηση, η κριτική τους έχει αφήσει ένα σημάδι.

4. Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι το ζώδιο που δεν φοβάται να δείξει τη δύναμή του, αλλά είναι επίσης το πιο έντονα συναισθηματικό και μυστικοπαθές. Η κριτική για τον Σκορπιό συνήθως προκαλεί έντονα συναισθήματα, καθώς το ζώδιο αυτό δεν αποδέχεται εύκολα τα «λάθη» του ή τις αδυναμίες του. Η προσωπική τους υπερηφάνεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιτυχία τους, και όταν κάποιος τους κρίνει, το παίρνουν ως προσωπική ήττα.

Ειδικοί αναφέρουν ότι ο Σκορπιός αντιμετωπίζει την κριτική με μια άμυνα που μπορεί να γίνει επιθετική ή, σε ακραίες περιπτώσεις, να κλείσει τελείως τον εαυτό του από τους άλλους. Δεν τους αρέσει να εκτίθενται, και όταν τους βάζεις σε αυτή τη θέση, μπορεί να αντιδράσουν πολύ έντονα, είτε απομονώνονται είτε γίνονται εκδικητικοί.

Ανεξάρτητα από το ζώδιο, όλοι έχουμε τις ευαισθησίες μας όταν πρόκειται για κριτική. Ωστόσο, αν ανήκεις σε κάποιο από τα παραπάνω ζώδια, το να είσαι προσεκτικός και κατανοητικός με τον τρόπο που δίνεις την κριτική μπορεί να αποτρέψει περιττές εντάσεις. Να θυμάσαι ότι κάθε ζώδιο έχει τις δικές του αδυναμίες και δυνατότητες και με μια σταθερή και υποστηρικτική προσέγγιση, όλοι μπορούμε να δεχτούμε την κριτική με ανοιχτό μυαλό!

