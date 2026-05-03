Η Κολομβιανή σούπερ σταρ Σακίρα κάλεσε σε δωρεάν συναυλία στην παραλία Κοπακαμπάνα της Βραζιλίας με περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους να προσέρχονται σε μια από τις πιο εμβληματικές παραλίες του πλανήτη.

Η συναυλία έρχεται μετά από παρόμοιες συναυλίες της Madonna το 2024 και της Lady Gaga πέρυσι και εντάσσεται στην παγκόσμια περιοδεία της Σακίρα με τίτλο « Las Mujeres Ya No Lloran » ( οι γυναίκες πλέον δεν κλαίνε).

Η Σακίρα αναμένει ότι η συναυλία στην Κοπακαμπάνα θα είναι η μεγαλύτερη της καριέρας της.

Η εμφάνιση της εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 155 εκατομμύρια δολάρια), στον τοπικό τουρισμό. Τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έβγλαλαν 8.000 αστυνομικούς στην άμμο όπως μετέδωσε το Associated Press.

