Κρις Μπράουν: Μετά τη σύλληψή του για επίθεση σε μουσικό παραγωγό κάνει και χιούμορ για «ωραία» φυλακή…

Ο Αμερικανός τραγουδιστής Κρις Μπράουν άρχισε την περιοδεία του στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Μάντσεστερ, λίγες μέρες πριν από την επιστροφή του στο δικαστήριο μετά τη σύλληψή του στην πόλη τον περασμένο μήνα. Ο βραβευμένος με Grammy σταρ εμφανίστηκε μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές στην αρένα Co-op Live του Μάντσεστερ την Κυριακή, ενώ θα ακολουθήσουν μια σειρά από εμφανίσεις σε στάδια και σε άλλες πόλεις.

Την Παρασκευή, θα εμφανιστεί στο δικαστήριο του Λονδίνου για την τελευταία ακρόαση, καθώς είναι αντιμέτωπος για σοβαρή σωματική βλάβη για φερόμενη επίθεση σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης το 2023.

Ο 36χρονος ράπερ, τραγουδιστής και χορευτής, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 5 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών, δεν έχει ακόμη κληθεί για να δηλώσει αποδοχή ή απόρριψη του κατηγορητηρίου.

Chris Brown starts UK tour as court hearing looms https://t.co/rMebYVKXTe — BBC News (UK) (@BBCNews) June 16, 2025

«Σας ευχαριστώ που ήρθατε και με στηρίζετε», είπε στους θαυμαστές του στο Μάντσεστερ, σύμφωνα με το BBC. «Και ευχαριστώ στη φυλακή», αστειεύτηκε, αναφερόμενος στο διάστημα κράτησής του μετά τη σύλληψή του. «Ήταν πραγματικά ωραία», ανέφερε.

Βίντεο μοντάζ με τις καλές και κακές στιγμές της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένων σύντομων αποσπασμάτων από τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων έξω από το δικαστήριο του Μάντσεστερ μετά τη σύλληψή του, η οποία αντιμετωπίστηκε με φωνές υποστήριξης από τους πιστούς θαυμαστές του προβλήθηκε σε οθόνη.

Ο σταρ κατηγορείται ότι προέβη σε «απρόκλητη επίθεση» σε έναν μουσικό παραγωγό με ένα μπουκάλι τεκίλα σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια της τελευταίας του περιοδείας στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023.

Συνελήφθη όταν επέστρεψε στη χώρα πριν από ένα μήνα, όταν αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου ταξίδεψαν στο Μάντσεστερ και τον συνέλαβαν στο ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε στο Σάλφορντ. Κρατήθηκε για σχεδόν μια εβδομάδα, προτού αφεθεί ελεύθερος αφού συμφώνησε να καταβάλει στο δικαστήριο εγγύηση 5 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών.

Ο δικαστής συμφώνησε ότι ο τραγουδιστής θα μπορούσε να συνεχίσει την περιοδεία του στο πλαίσιο των όρων της εγγύησής του και έδωσε την πρώτη συναυλία στο Άμστερνταμ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Πηγή: skai.gr

