Ο πόθος, η βαρεμάρα, η ανάγκη για επιβεβαίωση ή ένα ποτάκι παραπάνω σε μία βραδινή έξοδο είναι μερικοί από τους λόγους, στους οποίους οι άνθρωποι τείνουν να αποδίδουν την απιστία σε μία σχέση.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Esther Perel, μία ειδική θεραπεύτρια σε θέματα σχέσεων με εμπειρία 45 χρόνων, υπάρχει ένας βασικός λόγος που οδηγεί κάποιον σε απιστία.

Η ψυχοθεραπεύτρια, που όντας 66 ετών, έχει περάσει δεκαετίες συζητώντας με ζευγάρια που προσπαθούν να ξεπεράσουν το γεγονός ότι ο ένας εκ των δύο έχει υποκύψει σε κάποιον πειρασμό, ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένας λόγος που αποτελεί κοινό τόπο των συζητήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, θέτει ως βασικό καμπανάκι, που δείχνει ότι ο ένας εκ των δύο συντρόφων μπορεί να προβεί σε αναζήτηση διεξόδου από τη σχέση, τον «θάνατο» της σχέσης.

Οι μακροχρόνιες σχέσεις φτάνουν κάποια στιγμή σε ένα σημείο καμπής, στο οποίο και οι δύο νιώθουν συναισθηματικό και σεξουαλικό τέλμα, που τους αφήνει μουδιασμένους και με ένα αίσθημα αποσύνδεσης.

Η σπίθα και ο ενθουσιασμός της αρχής έχουν ξεθωριάσει.

Η ψυχοθεραπεύτρια αποκάλυψε ότι αυτό είναι πολύ συνηθισμένο στις σχέσεις, καθώς το πέρασμα από τα ραντεβού και το μυστήριο στις δουλειές του σπιτιού, τα ψώνια σουπερμάρκετ και τις οικογενειακές υποχρεώσεις δεν είναι ευχάριστο.

«Ευθύνες και απόλαυση δεν συνδυάζονται απαραίτητα τόσο εύκολα», είπε η Esther Perel. «Τα συστατικά που ενδυναμώνουν την αγάπη μεταξύ δύο συντρόφων δεν είναι απαραίτητα τα ίδια που πυροδοτούν την ερωτική επιθυμία».

Η αναζωπύρωση της σπίθας

Ωστόσο, παρόλο που είναι φυσιολογικό η σπίθα να ξεθωριάζει, η Perel αποκάλυψε ότι υπάρχουν τρόποι για να διατηρήσει κανείς τον «έρωτα» ζωντανό με τον σύντροφό του.

Υποστήριξε ότι η δημιουργία νέων μεθόδων εξερεύνησης σε μια σχέση μπορεί να βοηθήσει να δει κάποιος τον σύντροφό του με άλλο μάτι.

«Θα μπορούσε να βοηθήσει το να λέτε ενδιαφέρουσες ιστορίες, να δημιουργείτε νέες τελετουργίες, να δοκιμάζετε νέο φαγητό. Το θέμα είναι να δώσεις στον σύντροφό σου την ευκαιρία να δει εσένα και τον ίδιο του τον εαυτό σε ένα νέο πλαίσιο», πρόσθεσε.

Πρόσθεσε επίσης ότι το να δίνετε ο ένας στον άλλον «χώρο» για να κάνετε ξεχωριστές διακοπές ή ακόμα και να κοιμάστε σε ξεχωριστά κρεβάτια είναι επίσης χρήσιμο, καθώς δήλωσε ότι «η επιθυμία χρειάζεται χώρο».

Πηγή: skai.gr

