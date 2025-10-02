Γιατί όλοι μιλούν για τον Bad Bunny - Τι κρύβει η επιλογή του για το Super Bowl και γιατί θεωρείται ιστορική

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Ο Bad Bunny, ο Πορτορικανός τραγουδιστής που κατάφερε να κάνει ολόκληρο τον πλανήτη να χορεύει Reggaeton, είναι πλέον ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της εποχής μας.

Φέτος, θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ημιχρόνου στο Super Bowl, μια τιμή που αποδεικνύει τη δυναμική και την παγκόσμια απήχηση του. Με τρία βραβεία Grammy στο ενεργητικό του για τα κομμάτια «Titi Me Pregunto», «Dakiti», «Moscow Mule» και «I Like It», ο Bad Bunny έχει αποδείξει ότι δεν είναι απλά ένας τραγουδιστής της εποχής, αλλά ένας celebrity με μεγάλη καλλιτεχνική αξία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις, ο Bad Bunny μετρά πάνω από 15 δισεκατομμύρια streams μόνο μέσα στο 2024, ενώ τα άλμπουμ του έχουν ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Η άρνηση του να κάνει συναυλίες στην Αμερική και η σημασία της επιλογής του για το Super Bowl

Ο Bad Bunny ενώ πρωταγωνιστεί σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιοδείες των τελευταίων ετών, πήρε μία τολμηρή απόφαση: να μην δώσει συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο λόγος; Ο φόβος ότι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) θα στοχοποιούσε τους θαυμαστές του κατά τις εμφανίσεις του, ειδικά σε μια περίοδο έντονων μεταναστευτικών πολιτικών και μαζικών απελάσεων Λατινοαμερικανών στις ΗΠΑ.

Σε πρόσφατη συνέντευξη στο περιοδικό i-D, ο Bad Bunny ρωτήθηκε αν αυτή η ανησυχία υπήρξε η βασική αιτία για τον περιορισμό των εμφανίσεών του. Η απάντηση ήταν σαφής και ειλικρινής: «Ειλικρινά, ναι. Υπήρχαν πολλοί λόγοι για τους οποίους δεν εμφανίστηκα στις ΗΠΑ και κανένας από αυτούς δεν ήταν η δυσαρέσκεια. Έχω εμφανιστεί εκεί πολλές φορές, όλες οι συναυλίες ήταν επιτυχημένες και υπέροχες. Απόλαυσα κάθε στιγμή που συνδέθηκα με τους Λατίνους που ζουν στις ΗΠΑ».

Η επιλογή του Bad Bunny να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ημιχρόνου του Super Bowl αποκτά έτσι ιδιαίτερη βαρύτητα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα γεγονότα στον κόσμο, με τηλεθέαση που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ανθρώπους. Σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι ΗΠΑ βιώνουν έντονες κοινωνικές και πολιτικές αναταράξεις, ειδικά σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, η παρουσία του Bad Bunny στο μεγαλύτερο αθλητικό και ψυχαγωγικό γεγονός της χώρας σηματοδοτεί κάτι περισσότερο από μια απλή μουσική στιγμή.

Η επιλογή του Bad Bunny δεν αναδεικνύει μόνο την καριέρα του, αλλά και τον ρόλο του ως φωνή μιας γενιάς που διεκδικεί σεβασμό, δικαιοσύνη και ισότητα. Και αναμφισβήτητα καταφέρνει να περνάει ισχυρά μηνύματα...μετα μουσικής.

