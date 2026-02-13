Σε σοκ η Τζίτζι Χαντίντ μετά τις δηλώσεις του πρώην της: «Δεν την ερωτεύτηκα ποτέ…»

Η Τζίτζι Χαντίντ φέρεται να αισθάνεται «προδομένη» από τα «ταπεινωτικά» σχόλια του πρώην της, Ζέιν Μαλίκ, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ ερωτευμένος μαζί της.

Ο 33χρονος τραγουδιστής διατηρούσε μια «on-off» σχέση με το διάσημο μοντέλο επί έξι χρόνια. Το ζευγάρι απέκτησε την κόρη του, την Khai, το 2020 -σήμερα πέντε ετών - πριν τραβήξει χωριστούς δρόμους την επόμενη χρονιά. Το πρώην μέλος των One Direction ανέφερε: «Δεν ξέρω αν έχω ερωτευτεί ποτέ πραγματικά μέχρι τώρα».

Πηγή ανέφερε στην εφημερίδα «The Sun»: «Δεν υπάρχει τίποτα σεβαστό στο να κακολογείς τη μητέρα του παιδιού σου. Η Τζίτζι Χαντίντ έχει σοκαριστεί. Είναι όλα τόσο περιττά και αξιολύπητα. Μοιάζει με ένα βρόμικο τέχνασμα για να πάρει μερικά πρωτοσέλιδα πριν από την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ.

Πώς μπορεί να λέει ότι δεν την αγάπησε ποτέ; Ήταν μαζί για έξι χρόνια. Το να υπονοεί ότι η κόρη τους δεν ήταν το αποτέλεσμα μιας ερωτικής σχέσης είναι απίστευτα σκληρό. Η Τζίτζι πάντα απέφευγε να πει κακό λόγο για αυτόν, οπότε αυτό το κάνει ακόμα πιο ταπεινωτικό», πρόσθεσε ο ίδιος άνθρωπος.

Σε συνέντευξή του στο podcast «Call Her Daddy», ο τραγουδιστής αναφέρθηκε σε δήλωση που είχε κάνει το 2024, όταν είχε εκφράσει αμφιβολίες για το αν έχει ποτέ ερωτευτεί πραγματικά. «Η κατανόησή μου για την αγάπη εξελίσσεται συνεχώς», είπε. «Τότε μπορεί να πίστευα ότι ήταν αγάπη, αλλά όσο μεγάλωνα συνειδητοποίησα ότι ίσως ήταν κάτι άλλο, πάθος, έντονα συναισθήματα… όχι ακριβώς αγάπη».

Ωστόσο, θέλησε να ξεκαθαρίσει πως η μητέρα της κόρης του παραμένει αντικείμενο της αγάπης και του σεβασμού του. «Για να είμαι δίκαιος, θα αγαπώ πάντα την ‘’G’’, γιατί είναι ο λόγος που το παιδί μου βρίσκεται σε αυτή τη Γη και τη σέβομαι απόλυτα», τόνισε. «Την αγαπώ πάρα πολύ, σε τρελό βαθμό, αλλά όχι, δεν νομίζω ότι ήμουν ερωτευμένος μαζί της τότε».

Το ζευγάρι γνωρίστηκε και παντρεύτηκε το 2015 και παρέμεινε μαζί για περίπου έξι χρόνια, πριν χωρίσουν το 2021. Εκείνη την εποχή υπήρξαν δημοσιεύματα που ανέφεραν περιστατικό βίας κατά της Γιολάντα Χαντίντ, της μητέρας της Τζίτζι, κατά τη διάρκεια καυγά, κατηγορίες τις οποίες ο Μαλίκ αρνήθηκε, αν και του επιβλήθηκαν 360 ημέρες επιτήρησης. Μετά τον χωρισμό τους, η Χαντίντ ξεκίνησε σχέση με τον Μπράντλεϊ Κούπερ, ενώ ο Ζέιν Μαλίκ συνδέθηκε για λίγο με τη Σελένα Γκόμεζ, όταν οι δύο τραγουδιστές εθεάθησαν μαζί στη Νέα Υόρκη το 2023.

