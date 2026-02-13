Νικ Τζόνας: Αποκάλυψε τη μοναδική στιγμή άγχους στον γάμο του με την Πριγιάνκα Τσόπρα

Ο Νικ Τζόνας ανησυχούσε για ένα μόνο πράγμα την ημέρα του γάμου του, και αυτό δεν είχε καμία σχέση με τη σύζυγό του, Πριγιάνκα Τσόπρα. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σε podcast, ο 33χρονος τραγουδιστής έπαιξε το παιχνίδι «Τι θα έλεγε η σύζυγός σου;», στο οποίο οι καλεσμένοι μαντεύουν πώς θα απαντούσε ο/η σύζυγός τους σε μια σειρά ερωτήσεων.

Στην ερώτηση «Τι θα έλεγε η Πριγιάνκα ότι ήταν αυτό που ανησυχούσε περισσότερο τον Νικ την ημέρα του γάμου σας;», ο ίδιος -αρχικά- δεν απάντησε τίποτα, αλλά μετά από μια παύση θυμήθηκε την έντονη ζέστη που έκανε εκείνη την ημέρα.

#PriyankaChopra Shuts Down Marriage Gossip: “If They Want To Wait For It To Implode, That’s Their Choice”Priyanka Chopra has opened up about the constant speculation around her marriage to #NickJonas.



The actor admitted that early comments about their intercultural… pic.twitter.com/icbSEasp5Q — MissMalini (@MissMalini) February 12, 2026

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήμουν τόσο νευρικός για τίποτα την ημέρα του γάμου. Απλά, έκανε τρομερή ζέστη», παραδέχτηκε ο Νικ Τζόνας. «Ανησυχούσα ότι θα ιδρώσω και θα φαίνομαι τρελός». Σε άλλο σημείο ο καλλιτέχνης είπε: «Όχι, νομίζω ότι όταν βγήκε έξω, κατέβηκε τις σκάλες, ένιωσα μια αίσθηση απόλυτης γαλήνης. Σαν να ήμουν ακριβώς εκεί που έπρεπε να είμαι».

Η 43χρονη Πριγιάνκα Τσόπρα συμφώνησε με την απάντηση, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ήταν τόσο σίγουρος, είχε τον έλεγχο, δεν τον είδα ποτέ νευρικό».

Τον Δεκέμβριο του 2018, ο Νικ και η Πριγιάνκα παντρεύτηκαν με δύο γάμους στην Ινδία, έναν δυτικό, χριστιανικό γάμο και έναν ινδουιστικό γάμο, λίγους μήνες μετά τον αρραβώνα τους. Το ζευγάρι καλωσόρισε το πρώτο του παιδί, την 4χρονη κόρη τους, μέσω παρένθετης μητέρας τον Ιανουάριο του 2022.

Σε πρόσφατη συνέντευξη στο «Variety» που δημοσιεύθηκε στις 11 Φεβρουαρίου, η Πριγιάνκα Τσόπρα αντέδρασε στις συνεχείς φήμες που αμφισβητούν τον γάμο της. «Είμαστε μαζί οκτώ χρόνια», είπε η ηθοποιός όταν ρωτήθηκε για τις εικασίες. «Αν οι άνθρωποι θέλουν να συνεχίσουν να περιμένουν να καταρρεύσει, είναι δική τους επιλογή. Εγώ σταμάτησα να το σκέφτομαι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.