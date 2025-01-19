Ο Bradley Cooper και η Gigi Hadid είναι ερωτευμένοι, αλλά δεν βιάζονται να αρραβωνιαστούν. Ο 50χρονος ηθοποιός και το μοντέλο, 29 ετών, είναι πολύ ευτυχισμένοι στη σχέση τους και δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν ακόμη σε γάμο.

Το ζευγάρι - που συνδέεται ρομαντικά από τον Οκτώβριο του 2023 - αισθάνεται ότι ο αρραβώνας θα ήταν ένα «μεγάλο βήμα», δήλωσε πηγή στο περιοδικό «People».

Bradley Cooper and Gigi Hadid's Daughters 'Spend Time Together': 'It's Very Sweet' (Exclusive Source) https://t.co/YWCPIMhZnC — People (@people) January 19, 2025

«Κανείς από τους δύο δεν θέλει να βιάσει τίποτα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι πολύ ευτυχισμένοι μαζί», συνέχισε η πηγή.» Ο ίδιος άνθρωπος πρόσθεσε, επίσης, ότι και «οι δύο τους οικογένειες περνούν χρόνο μαζί, το ίδιο και τα παιδιά τους. Είναι πολύ γλυκό».

Το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά ρομαντικά πριν από ένα χρόνο, όταν εθεάθησαν να δειπνούν μαζί στη Νέα Υόρκη. Πέρυσι, το διάσημο μοντέλο, το οποίο συμμετείχε στην επίδειξη μόδας της Victoria's Secret δήλωσε ότι ο ηθοποιό του «Maestro» την υποστήριζε, ενώ την παρακολουθούσε από το σπίτι. Ο Cooper μοιράζεται την κόρη του, Lea De Seine, επτά ετών, με την πρώην φίλη του, το supermodel Irina Shayk. Το ζευγάρι ήταν σε σχέση για τέσσερα χρόνια πριν χωρίσουν το 2019.

Πηγή: skai.gr

