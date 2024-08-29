Όλα τα κορίτσια θέλουν να εντυπωσιάσουν στην ημέρα αποφοίτησής τους με ένα λαμπερό φόρεμα. Η 18χρονη Γκρίερ Χέντσι, κόρη της διάσημης ηθοποιού Μπρουκ Σιλντς, διάλεξε όμως ένα εμβληματικό ρούχο: το νυφικό που φορούσε το 1997 η μητέρα της, στον γάμο της με τον θρυλικό τενίστα Αντρέ Αγκάσι.

Τότε η ηθοποιός φόρεσε ένα ιβουάρ νυφικό σε σατέν ύφασμα, όπου το πάνω μέρος έμοιαζε με κορσέ.Η Γκρίερ Χέντσι έβαλε το νυφικό της μητέρας του μετά από 27 χρόνια, κάνοντας μικρές τροποποιήσεις.

«Έπρεπε να το μαζέψουμε λίγο, ώστε να είναι σφιχτό και κομψό. Βγάλαμε όλα τα puff γιατί δεν τα ήθελα. Και το κάναμε στράπλες» δήλωσε στο People.

Brooke Shields’s Daughter Wore Her Mom’s Andre Agassi Wedding Dress to Her High School Graduation (Exclusive) https://t.co/wXeekOfbmR — People (@people) August 28, 2024

«Έδειχνε υπέροχη σε αυτό», δήλωσε από την πλευρά της η 59χρονη σταρ. «Είναι μεγάλη τιμή όταν θέλουν να φορέσουν τα ρούχα μου, συνήθως δεν πιστεύουν ότι είμαι κουλ» είπε συγκινημένη η μαμά της Γκρίερ Χέντσι.

Πηγή: skai.gr

