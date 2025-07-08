Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η γυναίκα της ζωής του, Αλεξάνδρα Νίκα, παντρευτήκαν χθες το απόγευμα σε μία κλειστή τελετή, για συγγενείς και λίγους εκλεκτούς φίλους στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου στο «Grand Resort» στο Λαγονήσι, με κουμπάρους την Μαριάννα Λάτση και τον επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτος.

Η Αλεξάνδρα Νίκα, πανέμορφη και λαμπερή, φορούσε ένα εντυπωσιακό νυφικό Celia Kritharioti και ο γαμπρός – εξίσου εντυπωσιακός – ήταν ντυμένος με ένα μαύρο κοστούμι Tom Ford.

Μετά τη γαμήλια τελετή ακολούθησε δεξίωση στο σπίτι της οικογένειας Νίκα, στο Μαύρο Λιθάρι, στην Ανάβυσσο.

Εκεί το ζευγάρι χόρεψε τον πρώτο του χορό και έκοψε τη γαμήλια τούρτα (μία τάρτα με κόκκινα φρούτα).

Μάλιστα, στο τέλος του τραγουδιού, ο Κωνσταντίνος Αργυρός φίλησε με τρυφερότητα το χέρι της γυναίκας του.

Ακολούθησε ένα μεγάλο πάρτι, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να παίρνει το μικρόφωνο και να τραγουδάει για τους καλεσμένους του

Το υλικό από τον γάμο του ζευγαριού διέρρευσε στα social media, αν και οι ίδιοι είχαν δηλώσει ότι δε θα ήθελαν οι καλεσμένοι να τραβήξουν βίντεο και φωτογραφίες για δημόσια χρήση.

Το ζευγάρι μαζί με το προσκλητήριο προς τους καλεσμένους του είχε στείλει κι ένα μακροσκελές μήνυμα ζητώντας πολύ ευγενικά από όλους να κρατήσουν τις στιγμές τους ιδιωτικές.

«Αγαπημένοι μας, καθώς πλησιάζει η ξεχωριστή μας μέρα, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την αγάπη και στη στήριξή σας. Θα εκτιμούσαμε πολύ να σεβαστείτε την επιθυμία μας για ιδιωτικότητα: Δεν επιτρέπονται φωτογραφίες ή βίντεο κατά τη διάρκεια του γάμου και της δεξίωσης ούτε του χώρου, ούτε των προσώπων, ούτε φυσικά του ζευγαριού.

Επίσης, παρακαλούμε να μην αναρτηθεί τίποτα στα social media από τη βραδιά. Φυσικά, θα υπάρχουν επαγγελματίες φωτογράφοι και θα φροντίσουμε να υπάρχουν όμορφες φωτογραφίες από όλους, οπότε δε χρειάζεται να ανησυχεί κανείς για αυτό. Θέλουμε να ζήσουμε αυτή τη στιγμή με όλους εσάς, με απόλυτη ελευθερία και παρουσία» έγραφε το μήνυμα, που κάποιος δεν σεβάστηκε.

Πηγή: skai.gr

