Sofia Vergara: Θα κάνω πλαστικές επεμβάσεις όπου μπορώ

Η Σοφία Βεργκάρα μίλησε για τα σχέδιά της για πλαστικές επεμβάσεις, αποκαλύπτοντας ότι θέλει να υποβληθεί σε κάθε είδους επέμβαση.

Η 51χρονη ηθοποιός και παρουσιάστρια ανέφερε ότι ενώ δεν έχει ασχοληθεί ακόμα με τις αισθητικές επεμβάσεις, είναι σίγουρα κάτι που θέλει να κάνει σύντομα. «Θα κάνω κάθε πλαστική επέμβαση που μπορώ να κάνω όταν θα είμαι έτοιμη», δήλωσε η ίδια στο «Allure».

A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)

Αν δεν υπήρχε η πολυάσχολη καριέρα της στην οθόνη, η ηθοποιός του «Griselda» παραδέχεται ότι θα είχε ήδη υποβληθεί σε αρκετές επεμβάσεις.

«Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο για ξεκούραση - θα είχα ήδη κάνει διάφορα». Μάλιστα, η διάσημη ηθοποιός είπε ότι έχει κάνει μπότοξ και δεν της αρέσουν τα fillers, δηλαδή τα ενέσιμα εμφυτεύματα. «Θεωρώ ότι τα filler κάνουν καλό όταν είσαι πολύ νέα και θέλεις λίγο περισσότερα μάγουλα ή να γεμίσεις λίγο τα χείλη σου. Στην ηλικία μου - 51 ετών - αισθάνομαι ότι δεν πρόκειται να σε κάνει να δείχνεις νεότερη. Θα σε κάνει να δείχνεις πιο έτοιμη», πρόσθεσε η Κολομβιανή καλλονή.



Πριν από λίγο καιρό, η ηθοποιός εξέφρασε την αντιπάθειά της για τη γήρανση και παραδέχτηκε ότι θα έκανε τα πάντα για να επιβραδύνει αυτή τη διαδικασία.

«Ξέρω ότι δεν φαίνομαι ίδια, όπως όταν ήμουν νέα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνω ποτέ η γυναίκα που θα έχει το θάρρος να εμφανιστεί, ας πούμε, με ολόλευκα μαλλιά. Η ζωή δεν ήταν πάντα εύκολη», συνέχισε, «αλλά ποτέ δεν ένιωσα πιο δυνατή», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.