Η αστυνομία μέτρησε το σύνολο των ντεσιμπέλ της συναυλίας της Τέιλορ Σουίφτ στο γήπεδο Bernabeu της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς πολίτες διαμαρτύρονται για τον ανυπόφορο θόρυβο, αφότου το στάδιο άρχισε να φιλοξενεί μουσικές εκδηλώσεις τον περασμένο μήνα.

Οι μετρήσεις πρέπει να αξιολογηθούν προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπερέβησαν τα επιτρεπόμενα όρια, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της δημοτικής αρχής Ινμακουλάδα Σανθ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου σήμερα. Η αξιωματούχος είπε ότι οι αρχές έλαβαν 25 καταγγελίες, μετά τη χθεσινή συναυλία.

Σύμφωνα με την ίδια, η δημοτική αρχή προετοιμάζει ήδη πρόστιμα για τους διοργανωτές προηγούμενων συναυλιών, που κρίθηκαν ότι υπερέβησαν τα όρια του θορύβου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά. Η δημοτική αστυνομία της Μαδρίτης παρέπεμψε τα αιτήματα για σχολιασμό στη δημοτική αρχή. Η Σανθ δεν δημοσιοποίησε τις μετρήσεις των ντεσιμπέλ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου.

Η διοργανώτρια εταιρεία των συναυλιών της Τέιλορ Σουίφτ στη Μαδρίτη Lastur Bookin SL δεν έχει προς το παρόν απαντήσει σε ένα αίτημα για να σχολιάσει σχετικά.

Η συναυλία, στην οποία παρέστησαν δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές της, οι επονομαζόμενοι "Swifties", ήταν η πρώτη παράσταση από μια καλλιτέχνιδα παγκόσμιου βεληνεκούς στο στάδιο, το οποίο προσαρμόστηκε προκειμένου να ανταποκριθεί στο όραμα του προέδρου Φλορεντίνο Πέρεθ να επεκτείνει τα εισοδήματα της ομάδας πέραν του ποδοσφαίρου, με στόχο η Ρεάλ Μαδρίτης να μπορέσει να ανταγωνιστεί οικονομικά με τις αγγλικές ομάδες στην Premier League.

Ωστόσο, το σχέδιο λαμβάνει χώρα κόντρα στην οργή των ντόπιων για τα επίπεδα του θορύβου, με τους κατοίκους να λένε ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να εμποδίσουν εκδηλώσεις στο μέλλον.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να κινηθούμε νομικά», δήλωσε ο Ενρίκε Μαρτίνεθ ντε Αζάγκρα, πρόεδρος της Ένωσης Πολιτών που επηρεάζονται από το Bernabeu.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συναυλίας, ειδικοί που είχε προσλάβει η ένωση έκαναν τις δικές τους μετρήσεις στα ντεσιμπέλ, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία σε μια υπόθεση. Οι ειδικοί κατέγραψαν μετρήσεις 80 ντεσιμπέλ, πολύ πάνω από τα 53 που επιτρέπονται από τη δημοτική αρχή για έναν συναυλιακό χώρο, είπε ο Μαρτίνεθ ντε Αζάγκρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

