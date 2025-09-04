Η Σόφι Τέρνερ είναι η νέα Λάρα Κροφτ στη σειρά Tomb Raider της Amazon

Η Prime Video ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η ηθοποιός, γνωστή από τον ρόλο της ως Σάνσα Σταρκ στο «Game of Thrones», θα ενσαρκώσει τη θρυλική αρχαιολόγο και ηρωίδα δράσης Λάρα Κροφτ στη νέα τηλεοπτική σειρά «Tomb Raider».

Η σειρά βασίζεται στο διάσημο ομώνυμο video game, με τη Λάρα Κροφτ να έχει στο παρελθόν ενσαρκωθεί στη μεγάλη οθόνη από τις Αντζελίνα Τζολί και Αλίσια Βικάντερ. Η νέα παραγωγή αποτελεί την πρώτη μεγάλη δημιουργία της Φοίβης Γουόλερ-Μπριτζ (Fleabag, Killing Eve) στο πλαίσιο της αποκλειστικής συνεργασίας της με την Amazon, που είχε ανακοινωθεί το 2019.

Η Τέρνερ δήλωσε «ενθουσιασμένη πέρα από κάθε προσδοκία» για την ευκαιρία να υποδυθεί την Κροφτ.

«Είναι ένας εμβληματικός χαρακτήρας, που σημαίνει τόσα πολλά για τόσους πολλούς – και θα δώσω τον απόλυτο εαυτό μου.»

Η Βρετανίδα ηθοποιός, μετά το «Game of Thrones» πρωταγωνίστησε και στη σειρά ταινιών X-Men ως Τζιν Γκρέι.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Flaunt, ανέφερε πως πλέον επιλέγει «πολύ ιδιαίτερα και μοναδικά πρότζεκτ».

Η παραγωγή της σειράς Tomb Raider αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2026.

Πηγή: skai.gr

