Η Σόφι Τέρνερ είναι η νέα Λάρα Κροφτ στη σειρά Tomb Raider της Amazon
Η Prime Video ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η ηθοποιός, γνωστή από τον ρόλο της ως Σάνσα Σταρκ στο «Game of Thrones», θα ενσαρκώσει τη θρυλική αρχαιολόγο και ηρωίδα δράσης Λάρα Κροφτ στη νέα τηλεοπτική σειρά «Tomb Raider».
Η σειρά βασίζεται στο διάσημο ομώνυμο video game, με τη Λάρα Κροφτ να έχει στο παρελθόν ενσαρκωθεί στη μεγάλη οθόνη από τις Αντζελίνα Τζολί και Αλίσια Βικάντερ. Η νέα παραγωγή αποτελεί την πρώτη μεγάλη δημιουργία της Φοίβης Γουόλερ-Μπριτζ (Fleabag, Killing Eve) στο πλαίσιο της αποκλειστικής συνεργασίας της με την Amazon, που είχε ανακοινωθεί το 2019.
Η Τέρνερ δήλωσε «ενθουσιασμένη πέρα από κάθε προσδοκία» για την ευκαιρία να υποδυθεί την Κροφτ.
«Είναι ένας εμβληματικός χαρακτήρας, που σημαίνει τόσα πολλά για τόσους πολλούς – και θα δώσω τον απόλυτο εαυτό μου.»
Η Βρετανίδα ηθοποιός, μετά το «Game of Thrones» πρωταγωνίστησε και στη σειρά ταινιών X-Men ως Τζιν Γκρέι.
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Flaunt, ανέφερε πως πλέον επιλέγει «πολύ ιδιαίτερα και μοναδικά πρότζεκτ».
Η παραγωγή της σειράς Tomb Raider αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2026.
