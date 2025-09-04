Life: Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ ξανά στις επίσημες υποχρεώσεις τους

O πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ της Ουαλίας επανήλθαν στα επίσημα καθήκοντά τους, σηματοδοτώντας τη λήξη της επτά εβδομάδων απουσίας τους από τη δημόσια σκηνή.

Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, όπου περιηγήθηκαν στους ανανεωμένους κήπους του μουσείου. Το πριγκιπικό ζεύγος εμφανίστηκε χαλαρό, ιδιαίτερα ευδιάθετο και ανανεωμένο, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους παρευρισκόμενους.

Η Κέιτ Μίντλετον απέσπασε τα βλέμματα, καθώς εμφανίστηκε με εμφανώς μακρύτερα και πιο ξανθά μαλλιά, αγκαλιάζοντας μια ανανεωμένη και φωτεινή εκδοχή του εαυτού της. Το look της ήταν κομψό και διαχρονικό: επέλεξε καφέ σακάκι πάνω από λευκό πουκάμισο, το οποίο συνδύασε με μαύρο παντελόνι και καφέ μπαλαρίνες. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το διακριτικό κολιέ με τα αρχικά των τριών παιδιών της – Γιώργου, Σάρλοτ και Λούις – που ολοκλήρωνε το σύνολό της.

Η επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου

Η παρουσία του πριγκιπικού ζεύγους σε ένα από τα πλέον διάσημα αξιοθέατα του Λονδίνου είχε ως στόχο την υποστήριξη της λειτουργίας των κήπων του μουσείου. Οι συγκεκριμένοι κήποι λειτουργούν ως «ζωντανό εργαστήριο», όπου επισκέπτες και επιστήμονες έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν την άγρια φύση σε ένα αστικό περιβάλλον, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Η επίσκεψη των Ουίλιαμ και Κέιτ πραγματοποιήθηκε μόλις μία ημέρα αφότου τα παιδιά τους επέστρεψαν στα θρανία του σχολείου Λάμπρουκ στο Μπέρκσαϊρ, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.