Selena Gomez: Οι fans της νομίζουν ότι αρραβωνιάστηκε και αυτό είναι το σημάδι που το «μαρτυράει»

Φαίνεται ότι η σχέση της Selena Gomez και του Benny Blanco προχωράει στο επόμενο επίπεδο. Οι φήμες για πιθανό αρραβώνα του ζευγαριού έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν, κυρίως μετά από μια mirror selfie που ανέβασε η Selena Gomez στο Instagram story της.

Στη φωτογραφία, η Gomez ποζάρει μπροστά από τον καθρέφτη του μπάνιου της φορώντας ένα φόρεμα σε σαμπανιζέ απόχρωση με ασύμμετρη και off-the-shoulder λεπτομέρεια. Στο φόντο διακρίνεται ο Benny Blanco, ντυμένος με λευκό φανελάκι και χρωματιστό παντελόνι. Η Selena κάλυψε το πρόσωπό της και μέρος της εικόνας με δύο ροζ καρδιές emojis, κίνηση που οδήγησε τους θαυμαστές να πιστεύουν ότι ίσως έχουν αρραβωνιαστεί.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η Gomez ανέφερε ότι πρόκειται για μια «βραδινή έξοδο», προκαλώντας συζητήσεις για το αν υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος να γιορτάσουν εκείνο το βράδυ. Πηγές που μίλησαν στο Us Weekly ανέφεραν πως το ζευγάρι έχει ήδη συζητήσει για γάμο, με τη Selena να βλέπει τον Blanco ως τον άνθρωπο με τον οποίο θέλει να περάσει τη ζωή της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.