Γυμνάσου στη θάλασσα με την Ελένη Πετρουλάκη

Aν δεν ξέρει η Ελένη Πετρουλάκη τι κάνει καλό στο σώμα μας, ποιος ξέρει; Και είναι πραγματικά τόσο απλό, σαν το κολύμπι.

Η Ελένη από την Κρήτη που βρίσκεται, όπως κάθε καλοκαίρι γιατί για εκείνη η επιστροφή στον τόπο της είναι απολύτως αναγκαία, μπαίνει στη θάλασσα και μας παρακινεί να κάνουμε μέσα στο νερό πολύ απλές ασκήσεις που όμως μπορεί να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Ειδικά στις διακοπές που όλοι λίγο πολύ το ρίχνουμε και λίγο έξω στο φαγητό. Και δεν χάνεις και το μαύρισμα, αφού και στο νερό μαυρίζεις και μάλιστα καλύτερα!

«Μπορεί η παραλία για εσάς να σημαίνει την απόλυτη χαλάρωση, όμως η επίδραση των ενδορφινών που εκκρίνονται από το σώμα μας με 10 λεπτά καλοκαιρινό workout στην θάλασσα είναι σημαντική

Το τρέξιμο η περπάτημα στην θάλασσα ή την άμμο ενδυναμώνει τους μυς και παράλληλα ο συνδυασμός της θαλασσινής αύρας και του τρεξίματος δίνει μία απίστευτη ελευθερία». Γράφει η Ελένη και μας δείχνει πως γίνεται. Και είναι τόσο απλό που σίγουρα θα το δοκιμάσουμε.

