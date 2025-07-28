«Σκαφάτη» και η Ντρου Μπάριμορ: Απολαμβάνει τις διακοπές της στο Σεν Τροπέ με την οικογένειά της (φωτό)

Η Ντρου Μπάριμορ (Drew Barrymore) δεν έχει κανένα πρόβλημα με το σώμα της. Η ηθοποιός φόρεσε το μαύρο μαγιό της, ενώ βρισκόταν σε οικογενειακές διακοπές στο Σεν Τροπέ. Η 50χρονη ηθοποιός φωτογραφήθηκε την Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025, πάνω σε ένα γιοτ, να απολαμβάνει τη θάλασσα και να κάνει τις βουτιές της, μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα.

Η Μπάριμορ φαινόταν σε καλή διάθεση καθώς χαλάρωνε στο γιοτ με τα μέλη της οικογένειάς της, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών της. Η ηθοποιός απολάμβανε τον ήλιο, μετά τις φήμες περί πλαστικών επεμβάσεων κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του «The Drew Barrymore Show» τον Απρίλιο.

«Μπορείτε να μας αποκαλύψετε το μυστικό σας για να γερνάτε με χάρη και να αισθάνεστε τόσο άνετα με τον εαυτό σας;», ρώτησε ένας θαυμαστής την τηλεοπτική παρουσιάστρια. «Δεν έχω κάνει τίποτα και θέλω να προσπαθήσω να μείνω έτσι», απάντησε.

Η Μπάριμορ διευκρίνισε ότι δεν κατακρίνει όσους έχουν υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική επέμβαση, λέγοντας: «Κάντε ό,τι σας ταιριάζει». «Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν πρέπει να κρίνουμε τους άλλους επειδή κάνουν διαφορετικά πράγματα», πρόσθεσε. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Never Been Kissed» παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι αισθάνεται ανασφάλεια για ορισμένα μέρη του σώματός της καθώς μεγαλώνει.

