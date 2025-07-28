Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Καθώς ο Αύγουστος διαδέχεται τον Ιούλιο, είναι στο χέρι σας να περάσετε και όμορφα και διασκεδαστικά, αν κινηθείτε έξυπνα και ευέλικτα. Έτσι και αλλιώς είστε αποφασισμένοι να το ρίξετε λίγο έξω, καλό όμως είναι να το κάνετε με σωστό τρόπο χωρίς να προκαλείτε. Υπολογίστε ότι οι καθυστερήσεις συνεχίζονται για λίγο ακόμα και ότι τα οικογενειακά τερτίπια δεν σταματούν. Ενδιαφέρουσες θα είναι οι μέρες από πλευράς εργασίας σε όσους σχετίζεστε με τον τουρισμό, το εμπόριο ή τις μετακινήσεις. Οι περισσότερο φιλόδοξοι θα συναντήσετε ανθρώπους, ή θα κάνετε συζητήσεις που εξυπηρετούν τα σχέδιά σας.

Ταύρος

Το τέλος Ιουλίου και η αρχή Αυγούστου είναι κάπως περίεργο διάστημα. Αλλάζει πρόσκαιρα το κλίμα, νιώθετε περισσότερο καταπιεσμέμνοι από τρίτους που δεν μπορείτε να αγνοήσετε και εμποδίζεστε για λίγο να κάνετε αυτό που θέλετε. Ερωτικά δεν θα περάσετε άσχημα, εργασιακά όμως, όσοι δεν έχετε φύγει θα ταλαιπωρηθείτε με τις τελευταίες δυσκολίες της εβδομάδας. Κάποιοι δε από εσάς, με τη βοήθεια του Δία μπορεί να έχετε ένα ξεχωριστό προνόμιο τύχης σε ένα ταξίδι, ή σε μια εκδοχή ονειρικών διακοπών. Απολαύστε τα!

Δίδυμοι

Ζείτε τις τελευταίες δυσκολίες εξ αιτίας του Άρη που βρίσκεται στην Παρθένο και ενδεχομένως, με την είσοδο του Αυγούστου, η Αφροδίτη στον Καρκίνο να σας δώσει την τύχη που σας έλειψε στα οικονομικά και την προσφορά ένθερμων συναισθημάτων από κάποιον άνθρωπο. Ο Ερμής παραμένει ανάδρομος και αυτό δοκιμάζει ακόμα μια φορά την υπομονή και το νευρικό σας σύστημα. Ο χρόνος θα φύγει γρήγορα, κάποια πράγματα δεν θα τα προλάβετε και αναπόφευκτα δεν θα λείψουν ούτε οι προκλήσεις.

Καρκίνος

Ο Ήλιος περνά στο γειτονικό σας ζώδιο του Λέοντα και η Αφροδίτη κάνει την είσοδό της στο ζώδιό σας στο ξεκίνημα του Αυγούστου, η καθημερινότητα διαμορφώνεται πιο ήσυχη και πιο ευχάριστη. Ο Άρης θα σας βοηθήσει να βάλετε την τάξη που χρειάζεστε, ο Δίας θα συμβάλλει στην πραγμάτωση των μεγάλων επιθυμιών σας, αλλά ο Ερμής συχνά θα βάζει ένα μικρό εμπόδιο στις μετακινήσεις ή στις δραστηρίότητες για κάποιο προορισμό. Μια συνάντηση ερωτική, ή μια πρόταση επαγγελματική θα αποδειχτούν μοιραίες για το μέλλον.

Λέων

Αρχίζει η περίοδος των γενεθλίων για τους περισσότερους από εσάς και το ξεκίνημα ενός όμορφου Αυγούστου. Πρέπει όμως να τακτοποιήσετε κάποιες τελευταίες εκκρεμότητες και να οργανώσετε καλά τα σχέδιά σας, εφοδιάζοντάς τα με εναλλακτικές για κάθε εκδοχή καλού, ή κακού. Η θάλασσα και οι δίνες της σας προκαλούν και σας καλούν κοντά της. Οι διακοπές αρχίζουν και για σας αποτελούν ιερό θεσμό. Την περίοδο αυτή μπορείτε να τις κάνετε πιο όμορφες και πιο φωτεινές. Φροντίστε μόνο τη συνετή διαχείριση των χρημάτων σας.

Παρθένος

Είναι οι τελευταίες μέρες του Άρη στο ζώδιό σας, αποδείχτηκε σκληρός και αρκετά κουραστικός στην επιρροή του αλλά σας βοήθησε, έστω και με πικρό τρόπο να συνειδητοποιήσετε κρυμμένες αλήθειες. Τα αναπάντεχα δεν θα λείψουν για ακόμα μια φορά και καλό θα ήταν να αποφύγετε κακοτοπιές που είναι ορατές. Προσέξτε κοινωνικές συναναστροφές και ερωτικά τετρίπια. Μην ανοίγετε τα χαρτιά σας αλλά και μην είστε σχολαστικοί με λεπτομέρειες που δεν αξίζουν τον κόπο.

Ζυγός

Ρευστή η κατάσταση των ημερών που ακολουθούν και ταυτόχρονα, αρκετά προειδοποιητική. Η Αφροδίτη αλλάζει ζώδιο φεύγοντας από τους Διδύμους και περνώντας στον Καρκίνο και ο Άρης ετοιμάζεται να εισβάλει στο ζωδιακό σας χώρο. Η καθημερινότητά σας συνδυάζει τόσο την εκδοχή του πολέμου, όσο όμως και εκείνη της ειρήνης. Προσπαθήστε να αποφύγετε την πρώτη και να ενισχύσετε τη δεύτερη! Κοινωικά και ψυχαγωγικά η εβδομάδα είναι ενδιαφέρουσα, ερωτικά όμως θέλει προσοχή. Όσοι δουλεύετε αγόγγυστα φανείτε ανθεκτικοί φιλοσοφώντας τις καταστάσεις.

Σκορπιός

Ειλικρινά, η περίπτωσή σας με προβληματίζει. Ζείτε μια μεταιχμιακή εποχή, αρκετά Πλουτώνια: πολλά πράγματα μεταμορφώνονται ή αλλάζουν χωρίς να ευθύνεστε. Κάποιες καταστάσεις σας επιστρατεύουν αναγκαστικά στην καριέρα και πολλούς από εσάς σε κοινωνικές εξαρτήσεις που δεν μπορείτε να αρνηθείτε. Παρόλα αυτά θα κλέψετε στιγμές για να χαρείτε με τον τρόπο που εσείς θέλετε, έστω και αν η διάρκειά τους είναι μικρή ή περιορισμένη. Επιμεληθείτε τις δημόσιες εμφανίσεις, τη συμπεριφορά σας στον ερωτικό σας σύντροφο και την καταναλωτική μανία που σας διέπει τους καλοκαιρινούς μήνες.

Τοξότης

Όπως όλα τα μεταβλητά ζώδια, έτσι κι εσείς ζείτε τις τελευταίες νευρικές στιγμές του Άρη στην Παρθένο και του ανάδρομου Ερμή στον Λέοντα. Στην πρώτη περίπτωση έχετε ακόμα κάποιο υπόλοιπο υποχρεώσεων οικογενειακών ή επαγγελματικών και στη δεύτερη ο Ερμής σας εμποδίζει να κάνετε αυτό που θέλετε, ή να ξεκινήσετε ένα ταξίδι διακοπές. Αναμφίβολα, ο Αύγουστος θα αποδειχτεί καλύτερος μήνας. Άλλωστε οι καλές όψεις των τριών μεγάλων ουρανίων σωμάτων, σας δίνουν μια πρόγευση για μια ανανεωμένη και καλύτερη εποχή που έρχεται.

Αιγόκερως

Ενώ έχετε πάντα άγχος να φτάσει το καλοκαίρι, προφανώς για να διασκεδάσετε, ή να ξεκουραστείτε, πάντα κάτι συμβαίνει και αυτό που θέλετε δεν γίνεται ολοκληρωμένα. Ωστόσο ο Αύγουστος υπόσχεται να σας δώσει μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση από ότι ο Ιούλιος μέχρι σήμερα! Μην ξεχνάτε ότι σχεδόν όλοι βρίσκεστε σε μια εποχή μετάβασης που διαρκεί μεγάλο διάστημα. Ευθύνεται και λίγο ο ανάδρομος Ερμής που κάνει κουραστική την καθημερινότητα για ακόμα μια φορά. Προετοιμαστείτε όμως ψυχολογικά και εξοπλιστείτε πρακτικά να απολαύσετε τον Αύγουστο περισσότερο από ότι υπολογίζετε ήδη.

Υδροχόος

Αρχίζουν να υποχωρούν δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στον επαγγελματικό τομέα, να εξυπηρετήστε περισσότερο στα οικονομικά σας αιτήματα και να οργανώνετε καλύτερα τις κινήσεις σας τον Αύγουστο. Οι σχέσεις σας με τους άλλους συνεχίζουν να σας απασχολούν και ο ανάδρομος Ερμής, ακόμα μια φορά, δυσκολεύει τις συνεννοήσεις, ή τις επαφές σας. Με την αλλαγή όμως του μήνα αρχίζει σταδιακά η βελτίωση της καθημερινότητάς σας. Μην υποτιμάτε το ένστικτό σας, μην υπολογίζετε τις υποσχέσεις που σας δίνουν και οργανώστε καλά το πρόγραμμά σας στο εξής για διακοπές που χρειάζεστε και που πάντα σας ανανεώνουν ψυχολογικά.

Ιχθύς

Με το πέρασμα αυτής της εβδομάδας και την αλλαγή του μήνα τερματίζονται οι τελευταίες δυσκολίες στον τομέα των σχέσεων, ενώ με την παρουσία της Αφροδίτης στον Καρκίνο αρχίζει η βελτίωση των ερωτικών σας και ιδιαίτερα η αύξηση της τύχης σε άλλες διεκδικήσεις σας, τόσο προσωπικές, όσο και επιχειρηματικές. Ο ανάδρομος Ερμής σας κρατάει για λίγο ακόμα δέσμιους σε υποχρεώσεις. Ένας από μηχανής θεός λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα και σας απελευθερώνει. Μια πρόταση φιλοξενίας έρχεται ως δώρο προσφοράς για όσους δεν έχετε τα μέσα να το πραγματοποιήσετε. Αποφύγετε αντιδράσεις όταν οι άλλοι σας προκαλούν και αμυνθείτε με το γνωστό σας τρόπο, εκείνο της σιωπής.

