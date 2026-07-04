Η Σίντνεϊ Σουίνι βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της προσοχής, αυτή τη φορά με αφορμή μια ανάρτηση του brand εσωρούχων της, Syrn, η οποία συνοδεύτηκε από ένα αρκετά τολμηρό σχόλιο για το σώμα της.

Η 28χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε σε μια σειρά από παλαιότερες φωτογραφίες, φορώντας διαφορετικά looks από τη συλλογή του brand. Στις εικόνες που δημοσιεύτηκαν στο Instagram, η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» ποζάρει με εσώρουχα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, το brand χρησιμοποίησε ένα τολμηρό λογοπαίγνιο, γράφοντας: «Στη συλλογή της Syd. Από το στήθος της Syd στο δικό σου — αγόρασε τα αγαπημένα της κομμάτια στο SYRN.com», συνδέοντας τη Σίντνεϊ Σουίνι με τα εσώρουχα που ξεχώρισε η ίδια.

Το τελευταίο διάστημα, η Σίντνεϊ Σουίνι έχει απασχολήσει τα διεθνή μέσα και λόγω της τρίτης και τελευταίας σεζόν του «Euphoria», με αρκετούς τηλεθεατές να σχολιάζουν τις τολμηρές σκηνές της ηρωίδας της, Cassie Howard. Η ίδια έχει υπερασπιστεί την πορεία του χαρακτήρα της, παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το σενάριο.

Παράλληλα, η ηθοποιός φέρεται να περνά χρόνο με τον σύντροφό της, Scooter Braun, ενώ συνεχίζει να εργάζεται πάνω στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Αυστραλία για τα γυρίσματα της live-action ταινίας «Gundam». Τον Ιούνιο, η Σίντνεϊ Σουίνι έκανε ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα της, ιδρύοντας τη δική της εταιρεία παραγωγής, Honey Trap.

Πηγή: skai.gr

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