Πιο λαμπερή από ποτέ, με εντυπωσιακή εξώπλατη τουαλέτα με στρας και βαθύ ντεκολτέ ποζάρει η 28χρονη ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι. Τις φωτογραφίες και τα βίντεο ανήρτησε η ίδια η ηθοποιός στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η Σουίνι επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη με τον απαιτητικό ρόλο της Κρίστι Μάρτιν, της γυναίκας που έφερε τη γυναικεία πυγμαχία στο προσκήνιο της Αμερικής τη δεκαετία του ’90, στην ταινία του Ντέιβιντ Μίσοουντ, «Christy». Και, παρά τις κακές κριτικές της ταινίας δείχνει να μην πτοείται...

Ο mega star του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ, τιμήθηκε με το τιμητικό (και πρώτο του) Όσκαρ για το σύνολο της καριέρας του στα 16α Governors Awards, στο Λος Άντζελες, και ήταν πιο κομψός από ποτέ μέσα στο μαύρο του σμόκιν. Στη λαμπερή εκδήλωση τα φλας έκλεψε και η εκθαμβωτική Σίντνεϊ Σουίνι, η οποία μάλιστα χαρακτηρίσθηκε και μία από τις πιο καλοντυμένες σταρ της λαμπερής βραδιάς.

