H Μπρίτζετ Τζόουνς συναντήθηκε με τη Μέρι Πόπινς, τον Χάρι Πότερ και άλλους αγαπημένους χαρακτήρες του κινηματογράφου, καθώς έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματός της στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου.

Η βραβευθείσα με Όσκαρ Ρενέ Ζελβέγκερ, που πρωταγωνίστησε και στις τέσσερις ταινίες "Bridget Jones", παρέστη σήμερα στην εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων του αγάλματος, που συμπίπτει με την επέτειο 25 ετών από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας, "Bridget Jones' Diary".

«Είναι τρελό. Είναι κάπως περίεργο. Δεν είναι κάτι που… περιμένεις πάντα… είναι μια έκπληξη», δήλωσε η Ζελβέγκερ στο Reuters.

Ερωτηθείσα σχετικά με την άποψή της για το άγαλμα, που απεικονίζει την Μπρίτζετ με δεμένα τα μαλλιά της πίσω, να φοράει μίνι φούστα και να κρατάει ένα στιλό και ένα ημερολόγιο, εκείνη απάντησε: «… Είναι αξιαγάπητη… Είναι πραγματικά χαριτωμένη. Μου μοιάζει με την Μπρίτζετ».

Η συγγραφέας Έλεν Φίλντινγκ δημιούργησε τον χαρακτήρα της Μπρίτζετ Τζόουνς πριν από 30 χρόνια για μια στήλη εφημερίδας, όπου περιέγραφε την ερωτική ζωή της Μπρίτζετ. Το πρώτο της βιβλίο "Bridget Jones's' Diary" κυκλοφόρησε το 1996 και ακολούθησαν άλλα τρία.

Το "Bridget Jones's' Diary" προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2001 με τον Χιου Γκραντ και τον Κόλιν Φερθ να πρωταγωνιστούν μαζί με τη Ζέλβεγκερ.

Οι ταινίες "Bridget Jones: The Edge of Reason" και "Bridget Jones's Baby" ακολούθησαν το 2004 και το 2016 αντίστοιχα. Το "Bridget Jones: Mad About the Boy" κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο.

«Η γενιά της κόρης μου αγαπάει τώρα την Μπρίτζετ και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμένα γιατί συμβαίνει σπανίως», δήλωσε η Φίλντινγκ σχετικά με τη μακροχρόνια δημοτικότητα του χαρακτήρα της. «Επομένως, νιώθω πολύ, πολύ τυχερή και είμαι υπερήφανη για την Μπρίτζετ».

Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς βρίσκεται μαζί με άλλα αγάλματα αγαπημένων κινηματογραφικών χαρακτήρων στην Πλατεία Λέστερ, όπου πραγματοποιούνται πολλές πρεμιέρες της μεγάλης οθόνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

