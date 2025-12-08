Η Σίντνεϊ Σουίνι διαψεύδει μια για πάντα τις φήμες για πλαστικές επεμβάσεις και έχει ένα μήνυμα για όσους αναλύουν την εμφάνισή της όλα αυτά τα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια μιας νέας συνέντευξης για το «Allure», στην οποία εμφανίστηκε μαζί με την συμπρωταγωνίστριά της στην ταινία «The Housemaid», Amanda Seyfried, η 28χρονη Σουίνι κλήθηκε να επιλέξει μια «φήμη για την ομορφιά» που θα ήθελε να διαψεύσει. Η σταρ της σειράς «Euphoria» επέλεξε να διαψεύσει κάθε φήμη ότι έχει «κάνει πλαστική χειρουργική».

Sydney Sweeney Says She’s ‘Never’ Had Any Cosmetic Work Done While Slamming Critics: ‘Everybody on Social Media’s Insane’ https://t.co/fAelBYmQYJ — People (@people) December 7, 2025

«Ας τις διαψεύσουμε όλες. Εννοώ, δεν έχω κάνει ποτέ πλαστική χειρουργική», διευκρίνισε η ηθοποιός, προσθέτοντας: «Φοβάμαι τόσο πολύ τις βελόνες, που δεν έχετε ιδέα». Επίσης, η ίδια έστειλε ένα μήνυμα σε άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κάνουν συγκρίσεις χρησιμοποιώντας φωτογραφίες της όταν ήταν νεότερη και πιο πρόσφατες φωτογραφίες.

«Δεν μπορείς να συγκρίνεις μια φωτογραφία μου από όταν ήμουν 12 ετών με μια φωτογραφία μου στα 26 με επαγγελματικό μακιγιάζ και φωτισμό! Φυσικά και θα φαίνομαι διαφορετική», είπε η Σίντνεϊ Σουίνι. «Όλοι στα κοινωνικά μέσα είναι τρελοί», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, η Seyfried, 40 ετών, παρενέβη για να πει στη συνάδελφό της ότι ορισμένες αισθητικές επεμβάσεις μπορούν να είναι «πραγματικά αποτελεσματικές όταν μεγαλώνεις». «Όταν το κάνεις...», είπε η σταρ του «Mean Girls», αλλά η Σουίνι τη διέκοψε και υποσχέθηκε: «Θα σου τηλεφωνήσω».

Η συζήτηση των δύο ηθοποιών για τις αισθητικές επεμβάσεις στο βίντεο του «Allure» έληξε με την Σουίνι να μοιράζεται μια ακόμη παρατήρηση για όσους υποθέτουν ότι έχει κάνει επεμβάσεις. «Όχι, και αν το έκανα, παιδιά, το πρόσωπό μου θα ήταν ομοιόμορφο».

Πηγή: skai.gr

