Κορμάρα η Ζιζέλ: Το «viral» βίντεο γυμναστικής της, 10 μήνες μετά τη γέννηση του 3ου της παιδιού

Η Ζιζέλ έδειξε τους εντυπωσιακούς κοιλιακούς της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας διαφήμισης στο Μαϊάμι. Η 45χρονη μητέρα τριών παιδιών, η οποία τον Φεβρουάριο απέκτησε έναν γιο με τον σύντροφό της, Joaquim Valente, διαθέτει μια καλλίγραμμη σιλουέτα.

Το διάσημο μοντέλο έχει κρατήσει μυστικό το όνομα και το πρόσωπο του μωρού της, αλλά φίλοι της αποκάλυψαν ότι το μεσαίο όνομα του παιδιού είναι «River». Εκτός από το παιδί της με τον Valente, η Ζιζέλ έχει επίσης έναν γιο, τον Benjamin, που θα γίνει 16 ετών στις 8 Δεκεμβρίου, μια κόρη, την Vivian, 13 ετών, και έναν θετό γιο, τον Jack, 18 ετών, με τον πρώην σύζυγό της, Τομ Μπρέιντι.

Η Ζιζέλ έχει μιλήσει ανοιχτά για το πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να προσφέρει στα παιδιά της σταθερότητα, αγάπη και μια φυσιολογική ζωή, όσο αυτό είναι δυνατόν για μια παγκοσμίου φήμης προσωπικότητα.

Παράλληλα, η Ζιζέλ έχει στραφεί πιο δυναμικά στη δική της αυτοφροντίδα. Η γυμναστική, η υγιεινή διατροφή και η ενασχόληση με πρακτικές ευεξίας αποτελούν πλέον βασικό κομμάτι της ζωής της. Όπως έχει δηλώσει, μετά από χρόνια εξοντωτικών ρυθμών στη μόδα, έμαθε να ακούει το σώμα και το μυαλό της, δίνοντας προτεραιότητα στην ψυχική υγεία.

Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, η Ζιζέλ δείχνει πιο προσεκτική και επιλεκτική από ποτέ. Επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους, επιβεβαιώνοντας μόνο ότι διανύει μια περίοδο όπου ο έρωτας -όποια μορφή κι αν έχει- λειτουργεί ως πηγή χαράς, στήριξης και έμπνευσης.

