Ο Εντ Σίραν υπερασπίστηκε το γεγονός ότι γράφει τραγούδια με απόλυτη ειλικρίνεια για τη σχέση του με τη σύζυγό του, Cherry Seaborn, μετά την κυκλοφορία φημών για συζυγικές διαμάχες μεταξύ του ζευγαριού.

Ο 34χρονος καλλιτέχνης, που είναι παντρεμένος με την παιδική του αγάπη, την 33χρονη Cherry, με την οποία έχει δύο κόρες, παραδέχτηκε πρόσφατα ότι πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά του, αφού οι θαυμαστές του φοβήθηκαν ότι ο γάμος του θα μπορούσε σύντομα να τελειώσει. Τώρα όμως μίλησε ανοιχτά για την απόφασή του να μοιραστεί τόσο τα καλά όσο και τα κακά κομμάτια της ζωής του, λέγοντας ότι απλά θέλει να εκφράσει ακριβώς πώς ένιωθε σε μια συγκεκριμένη στιγμή.

Ο καλλιτέχνης ανέφερε, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun»: «Μερικές φορές οι άνθρωποι ακούνε δίσκους σήμερα και υποθέτουν ότι αυτό το τραγούδι είναι 100% ο κόσμος τους εκείνη τη στιγμή.

Είναι σαν έντονες συγκινήσεις. Ποτέ δεν γράφεις ένα τραγούδι σε μια μέτρια μέρα. Πάντα γράφεις τραγούδια όπως: ‘’Αυτό είναι το πιο ερωτικό συναίσθημα που έχω νιώσει ποτέ, αυτό είναι το πιο ευτυχισμένο συναίσθημα που έχω νιώσει ποτέ, αυτό είναι το πιο θυμωμένο συναίσθημα που έχω νιώσει ποτέ’’… Ακραίες καταστάσεις και συναισθήματα, αλλά όλα αυτά σε εμπνέουν. Και τότε είναι που το τραγούδι υπάρχει και γι’ αυτό οι άνθρωποι συνδέονται με το τραγούδι», είπε με νόημα ο τραγουδιστής.

Ed Sheeran defends writing brutally honest songs about his relationship with wife Cherry Seaborn - after rumours of marital strife https://t.co/Fm18ODZcIA — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 8, 2025

Ο Εντ Σίραν εξήγησε ότι τα τραγούδια δημιουργούνται, τουλάχιστον για τον ίδιο, μόνο σε στιγμές ακραίων καταστάσεων. Ο Έντ Σίραν και η σύζυγός του γνωρίστηκαν στο σχολείο, πολύ πριν από τη δόξα και την παγκόσμια αναγνώριση. Έμειναν φίλοι για χρόνια, μέχρι που ξαναβρέθηκαν ως ενήλικες και συνειδητοποίησαν ότι η σύνδεσή τους παρέμενε αναλλοίωτη. Η Cherry, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και με μια σταθερότητα που σπάνια συναντά κανείς στη βιομηχανία της μουσικής, έγινε για τον Σίραν σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης.

Ο Εντ Σίραν με τη σύζυγό του

Ο ίδιος συχνά αναφέρει ότι η Cherry είναι το πρόσωπο που του προσφέρει ισορροπία σε μια ζωή γεμάτη πίεση, συνεχείς μετακινήσεις και έντονη έκθεση. Πολλά από τα τραγούδια του –από ερωτικές μπαλάντες μέχρι πιο εσωστρεφή κομμάτια- αντανακλούν στιγμές της κοινής τους πορείας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πιο τρυφερές και ειλικρινείς του ερμηνείες αντλούν από την καθημερινότητά τους και την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει.

Ο Σίραν έχει μιλήσει πολλές φορές με σεβασμό και διακριτικότητα για τον τρόπο που η Cherry επιλέγει να ζει μακριά από τη δημοσιότητα, επιτρέποντάς του, όμως, να μοιράζεται μέσα από τη μουσική του όσα νιώθει, πάντα με απόλυτη συναίνεση. Για τον καλλιτέχνη, η ειλικρίνεια είναι σημείο-κλειδί: η αγάπη, τα άγχη, οι δυσκολίες και οι μικρές χαρές αποτυπώνονται ατόφιες στις μελωδίες του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.