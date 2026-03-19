Σίντνεϊ Σουίνι: Κόλαση» στα ροζ - Η νέα συλλογή εσωρούχων που… ανεβάζει τη θερμοκρασία

Η Σίντνεϊ Σουίνι δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην υποκριτική, αλλά εξελίσσεται δυναμικά και στον χώρο της μόδας, με το brand εσωρούχων της, SYRN, να γνωρίζει επιτυχία.

Η 28χρονη σταρ παρουσίασε τη νέα συλλογή της μέσα από μια σειρά σέξι αναρτήσεων στο Instagram, ποζάροντας με κομμάτια σε απαλούς ροζ και off-white τόνους. Η αισθητική της σειράς κινείται γύρω από τη θηλυκότητα και τη γοητεία, με έμφαση στη δαντέλα και τις κομψές γραμμές.

Στο επίκεντρο της νέας καμπάνιας βρίσκεται το «Starlet Halter Unlined Bra», ενώ η δεύτερη κυκλοφορία της σειράς «Seductress» αναμένεται να γίνει διαθέσιμη στις 24 Μαρτίου, με τη Σουίνι να υπόσχεται ακόμη περισσότερες επιλογές που θα ενθουσιάσουν το κοινό.

Η επιτυχία του brand δεν είναι τυχαία. Όπως αποκάλυψε η ίδια, η πρώτη συλλογή εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Ωστόσο, η επιχειρηματική της δραστηριότητα φαίνεται πως δεν σταματά εδώ. Η Σουίνι εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης στον χώρο της ομορφιάς, έχοντας ήδη καταθέσει αίτηση για εμπορικό σήμα που αφορά προϊόντα περιποίησης δέρματος και καλλυντικά.

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τα προϊόντα, η κίνηση αυτή δείχνει ότι η ηθοποιός σχεδιάζει να χτίσει ένα ολοκληρωμένο lifestyle brand.

Η φιλοσοφία πίσω από το SYRN βασίζεται στη συμπερίληψη και την αυθεντικότητα. Η Σουίνι έχει τονίσει ότι στόχος της είναι να δημιουργεί εσώρουχα που αγκαλιάζουν κάθε σωματότυπο και κάνουν τις γυναίκες να αισθάνονται άνετα και όμορφα. «Θέλω να βλέπω τα κομμάτια μου σε κάθε σώμα. Δεν μπορώ να είμαι η μόνη που τα φορά. Θέλω όλες οι γυναίκες να νιώθουν υπέροχα», έχει δηλώσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.