Μια ειλικρινή εξομολόγηση για την εμπειρία της με το Botox έκανε η Λίζα Κούντροου, αποκαλύπτοντας ότι οι παρενέργειες που αντιμετώπισε την οδήγησαν στην απόφαση να εγκαταλείψει οριστικά τις αισθητικές επεμβάσεις.

Η 62χρονη ηθοποιός, μιλώντας στο «The Hollywood Reporter», αποκάλυψε ότι εμφάνισε έντονο ερεθισμό στα μάτια μετά από ενέσεις αντιγήρανσης, κάτι που την ανησύχησε ιδιαίτερα. «Νομίζω ότι συνέβαλε στον ερεθισμό των ματιών μου και έκανε το μέτωπό μου να δείχνει αφύσικο, οπότε μάλλον τελείωσα με αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά το γεγονός ότι θεωρείται από τις ηθοποιούς που έχουν επιλέξει να γερνούν φυσικά, η Κούντροου δεν κρύβει ότι το πέρασμα του χρόνου τη φοβίζει. «Φοβάμαι ότι κάποια μέρα θα δω τον εαυτό μου να μοιάζει με τη γιαγιά μου», εξομολογήθηκε, προσθέτοντας, ωστόσο, πως παραμένει ανοιχτή σε νέους, πιο ώριμους ρόλους.

Η ίδια, μάλιστα, παραδέχτηκε ότι της προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως το κοινό εξακολουθεί να την αναγνωρίζει, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει από την εποχή που καθιερώθηκε. Αν και σήμερα αποφεύγει τις αισθητικές επεμβάσεις, η Κούντροου έχει μιλήσει ανοιχτά για ένα γεγονός που τη «σημάδεψε». Στα 16 της χρόνια υποβλήθηκε σε ρινοπλαστική, μια απόφαση που, όπως έχει πει, της άλλαξε την αυτοπεποίθηση.

«Στο μυαλό μου πέρασα από το “άσχημη” στο “όχι άσχημη”», είχε δηλώσει, εξηγώντας ότι η αλλαγή αυτή συνέπεσε με τη μετάβασή της σε νέο σχολείο, όπου κανείς δεν γνώριζε πώς έδειχνε πριν.

Η ηθοποιός είχε ήδη εκφράσει τους προβληματισμούς της για τις αισθητικές επεμβάσεις και το 2024, σε συνέντευξή της στο podcast «Armchair Expert». «Δεν κρίνω κανέναν. Πολλοί δείχνουν φανταστικοί, αλλά φοβάμαι ότι αν κάτι δεν πάει καλά, θα δείχνω πιο μεγάλη», είχε πει.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι ένιωσε πίεση από το περιβάλλον του Χόλιγουντ: «Όλοι εκτός από μένα φαίνεται να το κάνουν. Πρέπει κι εγώ; Επιτρέπεται να μην το κάνω; Ή θα επηρεάσει το πώς με βλέπει το κοινό;». Αυτή την περίοδο, η Κούντροου βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της επιστροφής της σειράς «The Comeback», η οποία επανέρχεται με τρίτη σεζόν στις 22 Μαρτίου από το HBO.

Πηγή: skai.gr

