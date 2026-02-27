Σίντνεϊ Σουίνι: Ανεβάζει τη θερμοκρασία με αποκαλυπτικά εσώρουχα στη νέα της καμπάνια

Η Σίντνεϊ Σουίνι έβαλε την τελική υπογραφή στο νέο της επιχειρηματικό εγχείρημα, ολοκληρώνοντας την κυκλοφορία της σειράς εσωρούχων της. Η τέταρτη και τελευταία συλλογή του brand Syrn, με τίτλο «Comfy», έρχεται να κλείσει τον κύκλο με τον πιο απλό, άνετο και καθημερινό τρόπο.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες, πιο αισθησιακές προτάσεις της Syrn, η συγκεκριμένη σειρά εσωρούχων εστιάζει στη χαλαρότητα και την πρακτικότητα. Στις προωθητικές φωτογραφίες που μοιράστηκε το brand, η Σουίνι εμφανίζεται να φορά δύο ψηλόμεσα string και βαμβακερά bralettes -ένα λευκό και ένα μαύρο- φορεμένα το ένα πάνω από το άλλο. «Φτιαγμένα για να μένεις μέσα ή για να νιώθεις όσο πιο άνετα γίνεται όταν είσαι έξω», αναφέρεται στην ανάρτηση της καμπάνιας.

Παράλληλα, η Syrn κυκλοφόρησε και ένα βίντεο από τα παρασκήνια της καμπάνιας, προσφέροντας μια πιο ανεπιτήδευτη ματιά στον σχεδιασμό της. Στα πλάνα, η ηθοποιός ποζάρει με tank tops, σλιπ, bra tops και άλλα basic κομμάτια, όλα σε απαλές nude αποχρώσεις, υπογραμμίζοντας τη φιλοσοφία της άνεσης και της καθημερινής ευκολίας.

Η καμπάνια αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης δημοσιότητας για την προσωπική ζωή της ηθοποιού. Μετά τον πολυετή δεσμό της με τον επιχειρηματία Τζόναθαν Νταβίνο, η Σουίνι φέρεται να βρίσκεται τους τελευταίους μήνες σε σχέση με τον Σκούτερ Μπράουν, γνωστό στο παρελθόν ως μάνατζερ καλλιτεχνών όπως ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Αριάνα Γκράντε.

Πρόσφατα, η σταρ είχε μιλήσει ανοιχτά για όσα αναζητά σε έναν σύντροφο. Σε συνέντευξή της στο «Cosmopolitan» δήλωσε: «Αθλητικός, εξωστρεφής και με χιούμορ. Είμαι αθλητικό κορίτσι και θέλω κάποιον που να μπορεί να ανέβει βουνό μαζί μου ή να κάνει ελεύθερη πτώση. Είμαι το αφεντικό της ζωής μου. Έχω τον έλεγχο, κυνηγώ αυτό που θέλω. Είμαι γεμάτη αυτοπεποίθηση και επιτυχημένη και δεν χρειάζομαι πραγματικά έναν άντρα».

Πηγή: skai.gr

