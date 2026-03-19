Η εικόνα της να αναδύεται από τη θάλασσα με ένα λευκό μπικίνι και ένα μαχαίρι στη μέση έγραψε ιστορία στον κινηματογράφο. Η Ούρσουλα Άντρες δεν έγινε απλώς διάσημη. Έγινε σύμβολο. Ως το πρώτο «κορίτσι του Μποντ» στο «Dr. No» το 1962, η Ελβετίδα ηθοποιός καθόρισε μια ολόκληρη εποχή και χάρισε στον μύθο του James Bond μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του.

Τότε ήταν μόλις 26 ετών. Η επιτυχία ήταν άμεση και εκρηκτική, χαρίζοντάς της και Χρυσή Σφαίρα ως Νέα Σταρ της Χρονιάς. Παράλληλα, η εικόνα της ενίσχυσε τον μύθο της και εκτός κινηματογράφου, με τις τολμηρές φωτογραφίσεις της στο «Playboy» να την καθιστούν από τις πιο ποθητές γυναίκες της εποχής.

Και όμως, πίσω από τη λάμψη, η σημερινή της πραγματικότητα απέχει δραματικά από το κινηματογραφικό της παρελθόν. Καθώς γιορτάζει τα 90ά της γενέθλια, η Άντρες βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαθιά προσωπική και οικονομική κρίση. Η ίδια καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης από τον πρώην μάνατζέρ της, Eric Freymond, χάνοντας περίπου 16 εκατομμύρια λίρες από την περιουσία της, η οποία εκτιμάται συνολικά στα 18 εκατομμύρια.

Σε δηλώσεις της στη γερμανική εφημερίδα «Blick», δεν έκρυψε τη συντριβή της: για χρόνια, όπως λέει, τον εμπιστευόταν απόλυτα. «Για οκτώ χρόνια με πλησίαζαν, με κέρδιζαν, μου έλεγαν ψέματα χωρίς κανέναν ενδοιασμό και εκμεταλλεύτηκαν την εμπιστοσύνη μου με έναν τρόπο ύπουλο, σχεδόν εγκληματικό», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι αισθάνεται πως στοχοποιήθηκε λόγω της ηλικίας της.

Οι συνέπειες δεν είναι μόνο οικονομικές. Η ίδια παραδέχεται ότι πλέον υποφέρει από άγχος και αϋπνία. «Αυτό το αίσθημα ανημποριάς είναι αφόρητο. Με σκοτώνει», εξομολογείται.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα χρήματα φέρεται να χάθηκαν μέσω πολύπλοκων και αδιαφανών συναλλαγών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και αγορές έργων τέχνης στο όνομά της, χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή της, τα οποία δεν της παραδόθηκαν ποτέ. Παράλληλα, μέρος της περιουσίας της φαίνεται να είχε επενδυθεί και σε μετοχές.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο σκοτεινή διάσταση, καθώς ο Freymond είχε συνδεθεί και με άλλη μεγάλη οικονομική υπόθεση, που αφορούσε τον κληρονόμο του οίκου Hermès, Nicolas Puech. Κατά τη διάρκεια ανάκρισης στο Παρίσι, φέρεται να παραδέχθηκε μέρος των κατηγοριών που τον βάραιναν. Λίγο αργότερα, έδωσε τέλος στη ζωή του, αφήνοντας πίσω του ένα περίπλοκο δίκτυο συναλλαγών και αναπάντητα ερωτήματα.

Η ηθοποιός έχει κινηθεί πλέον νομικά, καταθέτοντας αγωγή για υπεξαίρεση. Σε ανακοίνωση της ομάδας της, γίνεται λόγος για «απάτη εξαιρετικής κλίμακας και πολυπλοκότητας», ενώ οι ελβετικές αρχές έχουν αναλάβει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Με εξαπάτησαν με τον χειρότερο τρόπο. Ελπίζω οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει», δηλώνει η Άντρες, που κάποτε είχε σχεδιάσει μια ήρεμη και ευτυχισμένη συνταξιοδότηση.

Η ζωή της, ωστόσο, δεν υπήρξε ποτέ απλή. Από πολύ νεαρή ηλικία βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων σχέσεων και δημοσιότητας. Στα 17 της είχε ήδη εμπλακεί με τον παντρεμένο ηθοποιό Daniel Gelin, ενώ αργότερα συνδέθηκε με ονόματα όπως οι Dennis Hopper και James Dean.

Το 1957 παντρεύτηκε τον ηθοποιό και σκηνοθέτη John Derek, σε μια σχέση που προκάλεσε αίσθηση, καθώς εκείνος εγκατέλειψε τη σύζυγό του για να είναι μαζί της. Ο γάμος τους έληξε λίγα χρόνια αργότερα, και η Άντρες συνέχισε μια έντονη προσωπική ζωή, με σχέσεις με σημαντικές προσωπικότητες του κινηματογράφου, όπως ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννι.

Ιδιαίτερα γνωστή υπήρξε και η σχέση της με τον Harry Hamlin. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1980 στα γυρίσματα του «Clash of the Titans» και απέκτησαν έναν γιο. Η σχέση τους διήρκεσε τρία χρόνια, αλλά η ίδια έχει δηλώσει πως η μητρότητα ήταν το πιο σημαντικό κεφάλαιο της ζωής της. «Οι σχέσεις τελειώνουν, αλλά ένα παιδί είναι για πάντα», είχε πει χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

