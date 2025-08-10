Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση έκανε η διάσημη ηθοποιός Σίμπιλ Σέπερντ (Cybill Shepherd) προκαλώντας ενθουσιασμό στους φανς που τη θυμούνται από την τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 80, «Αυτός, αυτή και τα μυστήρια» (Moonlighting), με συμπρωταγωνιστή τότε τον Μπρους Γουίλις.

Η 75χρονη Σεπέρντ εμφανίστηκε στο Λος Άντζελες την Παρασκευή στην πρεμιέρα της παράστασης Heartbreak Kid και έμοιαζε το ίδιο γοητευτική όσο στο παρελθόν – και φανερά πιο αδυνατισμένη.

Ντυμένη casual, με ένα παιχνιδιάρικο φλοράλ ,τζιν και γυαλιά ηλίου η ηθοποιός έμοιαζε να είναι σε καλή διάθεση, αν και εντελώς διαφορετική από τη σαγηνευτική «Μάγκι» του Moonlighting ή την «Μπέτσι», το αντικείμενο του πόθου του Ρόμπερτ ντε Νίρο στην εμβληματική ταινία «Ο ταξιτζής».

Η Σέπερντ υπέγραψε αυτόγραφα των θαυαμστών που την περίμεναν με φωτογραφίες της από το «Αυτός, αυτή και τα μυστήρια» σχολιάζοντας με χιούμορ: «Κάποτε έμοιαζα έτσι».



Ενώ η χημεία τους στην οθόνη ήταν αναμφισβήτητη, το ζευγάρι είχε μια ταραγμένη σχέση και εκτός οθόνης. «Θυμάμαι ότι σε ένα σημείο της σειράς, είχαμε φτάσει στο σημείο να μισούμε ο ένας τον άλλον», παραδέχτηκε η Σέπερντ το 2005. Όταν όμως μαθεύτηκε η άνοια από την οποία πάσχει ο Γουίλις, η ηθοποιός είχε δηλώσει: «Πάντα θα αγαπώ τον Μπρους».

Ο τελευταίος ρόλος της καταξιωμένης ηθοποιού ήταν ως η συγγραφέας Nancy Crampton-Brophy, στην τηλεοπτική ταινία του 2023 "How to Murder Your Husband".

Πηγή: skai.gr

