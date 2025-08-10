Λογαριασμός
Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Έμα Τόμσον να βγουν ραντεβού - και πώς τον απέριψε η σταρ

Το περιστατικό συνέβη το 1998, την ημέρα που επιβεβαιώθηκε το διαζύγιό της με τον πρώην σύζυγό της, Κένεθ Μπράνα - «Βρήκε το τηλέφωνό μου στα γυρίσματα!»

εμα τομσον

Η διάσημη βρετανίδα ηθοποιός Έμα Τόμσον έχει αποδεχτεί βραβεία Όσκαρ, BAFTA, ακόμη και τον τίτλο της Damme από τη βασίλισσα Ελισάβετ για τη λαμπρή της καριέρα, Όμως υπήρξε μια προσφορά που έπρεπε να απορρίψει.

Όπως αποκάλυψε η 66χρονη σήμερα σταρ, κάποτε δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος της ζήτησε να βγούνε ραντεβού!

Το περιστατικό συνέβη το 1998, την ίδια μέρα που επιβεβαιώθηκε το διαζύγιό της με τον πρώην σύζυγό της, Κένεθ Μπράνα. 

Η ηθοποιός βρισκόταν στα γυρίσματα της ταινίας Primary Colors, μια πολιτική σάτιρα βασισμένη στην προεδρική άνοδο του Μπιλ Κλίντον, όταν χτύπησε το τηλέφωνο στο τροχόσπιτό της.

«Είπε: "Γεια σας, είμαι ο Ντόναλντ Τραμπ". Νόμιζα ότι ήταν αστείο και ρώτησα: "Πώς μπορώ να σας βοηθήσω;" Ίσως χρειαζόταν οδηγίες από κάποιον» διηγήθηκε  η Τόμσον στο κοινό του φεστιβάλ κινηματογράφου του Λοκάρνο στην Ελβετία, όπου έλαβε το βραβείο Leopard Club για την επαγγελματική της επιτυχία.

«Τότε είπε: "Θα ήθελα πολύ να έρθετε να μείνετε σε ένα από τα όμορφα μέρη μου. Ίσως θα μπορούσαμε να δειπνήσουμε"» συνέχισε η ηθοποιός. 

Η Τόμσον τότε απέρριψε ευγενικά την πρότασή του λέγοντας: «Λοιπόν, αυτό είναι πολύ γλυκό. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας απαντήσω».

Εκείνη την εποχή, ο Τραμπ είχε μόλις πάρει διαζύγιο από τη δεύτερη σύζυγό του, Μάρλα Μέιπλς, με την οποία έχει αποκτήσει την κόρη του, Τίφανι Τραμπ. 

Η Τόμσον συνδύασε τις ημερομηνίες πολύ αργότερα. «Συνειδητοποίησα ότι η απόφαση του διαζυγίου μου είχε εκδοθεί εκείνη την ημέρα. Στοιχηματίζω ότι έψαχνε  μια καλή διαζευγμένη για να τον συνοδεύει». 

«Και βρήκε τον αριθμό στο τροχόσπιτό μου! Εννοώ, αυτό είναι παρακολούθηση» αστειεύτηκε. 

«Οπότε ναι, θα μπορούσα να είχα βγει ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ και να είχα αλλάξει την πορεία της αμερικανικής ιστορίας!» κατέληξε η διάσημη ηθοποιός. 

