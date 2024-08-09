Ο Τιτανικός βυθίστηκε πιο γρήγορα από αυτόν τον γάμο και είχε λιγότερες διαρροές! Εδώ και μήνες ακούμε ότι ο Ben Affleck και η Jennifer Lopez βρίσκονται στα πρόθυρα του διαζυγίου. Ακόμα περιμένουμε…

Mας λένε ότι ο Affleck θα καταθέσει άμεσα φάκελο για την άσβεστη δίψα της Lopez για φήμη, ακόμα και όταν το στρατόπεδό του εμφανίζεται να ενημερώνει τα ΜΜΕ για τις καθημερινές σκέψεις, τα συναισθήματα και τις κινήσεις του σε ακίνητα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίζεται να είναι αγενέστατη και οι ιστορίες που έχουν ακουστεί κατά καιρούς είναι εξωφρενικές. Όπως ότι η διάσημη καλλιτέχνιδα αρπάζει τα γενναιόδωρα φιλοδωρήματα που δίνει ο Άφλεκ σε υπαλλήλους, ότι τους ζητά να μην την κοιτάζουν κοκ.

Jennifer Lopez and Ben Affleck's endless separation is humiliating - and utterly exhausting. But MAUREEN CALLAHAN has an audacious theory: Their refusal to finally file for divorce is all part of an elaborate plan! https://t.co/UUDJoONXW1 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) August 8, 2024

Η ιδέα ότι ο Affleck υποφέρει κάτω από το λευκό και καυτό φως της δημοσιότητας, δεν μπορεί να γίνει πιστευτή. Ο ηθοποιός πρόσφατα εμφανίστηκε όχι σε μία, αλλά σε δύο διαφημίσεις μαζί με τη Lopez, ενώ ήταν και παραγωγός του ντοκιμαντέρ της για τον έρωτά τους. Μήπως τελικά υπάρχει κάποιο άλλο σχέδιο πίσω από όλα αυτά, αναρωτιέται σε άρθρο της η «Daily Mail».

Ο ηθοποιός έφυγε από την κοινή τους έπαυλη των 60 εκατ. δολαρίων και μετακόμισε σε ένα ενοικιαζόμενο διαμέρισμα των 100.000 δολαρίων τον μήνα. Στη συνέχεια, φρόντισε να φωτογραφηθεί με την πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Γκάρνερ, η οποία θα εμφανιστεί στη νέα ταινία «Deadpool & Wolverine». Τι θα γινόταν αν ο Affleck, η Lopez και η Garner συμμετείχαν όλοι σε αυτή τη συνεχιζόμενη σαπουνόπερα; Σίγουρα, αυτή η εξέλιξη είναι η καλύτερη διαφήμιση για τους ίδιους.

Η Γκάρνερ επιστρέφει στη δράση ως σωτήρας του Μπεν. Η Λόπεζ θα παίξει την αδικημένη γυναίκα που έχει τα πάντα, αλλά όχι τη μόνιμη αγάπη. Και ο Μπεν επαναλαμβάνει τον πιο γνωστό του ρόλο ως μια θλιμμένη ιδιοφυΐα που θέλει απλώς να γυρίζει ταινίες, αρκεί οι γυναίκες στη ζωή του να ρίξουν τους τόνους. Είναι, επίσης, εντυπωσιακό πως ούτε ο Affleck ούτε η J.Lo έχουν καταθέσει αίτηση διαζυγίου.

Είμαστε εξαντλημένοι. Οι συνεχείς διαρροές, τα τιτιβίσματα, οι χυδαίες επιδείξεις πλούτου, ενώ γκρινιάζουν για τη φήμη, οι υποσχέσεις για το «τέλος» έχουν κουράσει. Αν έχουν κάτι να ανακοινώσουν, ας το κάνουν σύντομα…

Πηγή: skai.gr

