Μία σούπερ σέξι εμφάνιση έκανε η Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian) σε εκδήλωση καλλυντικών της αδερφής της, Κάιλι Τζένερ (Kylie Jenner), στο Λος Άντζελες.
Kim Kardashian was seen attending Kylie Jenner’s Kylie Cosmetics pop-up in West Hollywood. pic.twitter.com/8nYa0tEJxf— 📸 (@metgalacrave) October 18, 2025
Ντυμένη με ένα ασφυκτικά στενό λάτεξ φόρεμα, το ντεκολτέ της Κιμ τράβηξε όλα τα φλας, αφού το στήθος της κόντευε κυριολεκτικά να ξεχειλίσει από το φόρεμα.
Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, and Kim Kardashian at the launch party for “King Kylie,” the new Kylie Cosmetics collection. pic.twitter.com/UV1tbOJggP— Kendall Jenner uruguay (@updateskendall_) October 18, 2025
