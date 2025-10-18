Λογαριασμός
Η Κιμ Καρντάσιαν με ντεκολτέ που κοντεύει να «ξεχειλίσει» -Βίντεο, φωτογραφίες

Ντυμένη με ένα ασφυκτικά στενό λάτεξ φόρεμα, η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας έκανε τα φλας να αστράφτουν σε εκδήλωση στο Λος Αντζελες 

kim

Μία σούπερ σέξι εμφάνιση έκανε η Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian) σε εκδήλωση καλλυντικών της αδερφής της, Κάιλι Τζένερ (Kylie Jenner), στο Λος Άντζελες.

Ντυμένη με ένα ασφυκτικά στενό λάτεξ φόρεμα, το ντεκολτέ της Κιμ τράβηξε όλα τα φλας, αφού το στήθος της κόντευε κυριολεκτικά να ξεχειλίσει από το φόρεμα. 

TAGS: Κιμ Καρντάσιαν Kim Kardashian
