Η Μαντόνα είχε μια έκπληξη για τους θαυμαστές της και συγκεκριμένα για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Η «βασίλισσα της ποπ» αποκάλυψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ετοιμάζει νέο άλμπουμ. Η ίδια μοιράστηκε τα νέα με τους 20 εκατ. followers της, οι οποίοι δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους.

Αλλά, αυτό που έκανε τους θαυμαστές της να ενθουσιαστούν ακόμα περισσότερο ήταν ότι η 66χρονη καλλιτέχνιδα ανέφερε ότι το επερχόμενο άλμπουμ θα είναι συνέχεια του επιτυχημένου άλμπουμ της «Confessions On A Dance Floor» του 2005.

«Το δώρο μου για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου σε όλους τους θαυμαστές μου είναι να σας ενημερώσω ότι βάζω την καρδιά και την ψυχή μου στη νέα μου μουσική και ανυπομονώ να τη μοιραστώ μαζί σας», έγραψε η Madonna στην ανάρτησή της. «Απλά κανείς δεν το λέει στον Usher!», πρόσθεσε η «βασίλισσα της ποπ».

«Η δουλειά πάνω σε νέα μουσική με τον Stuart Price τους τελευταίους μήνες ήταν φάρμακο για την ψυχή μου. Η σύνθεση τραγουδιών και η δημιουργία μουσικής είναι ο μοναδικός τομέας όπου δεν χρειάζεται να ζητήσω από κανέναν την άδειά του», είχε γράψει η καλλιτέχνιδα πριν από λίγο καιρό.

Η «βασίλισσα της ποπ» και ο Price δούλεψαν μαζί στο άλμπουμ της Madonna το 2005. Ο Price ήταν επίσης ο μουσικός διευθυντής της περιοδείας της «Celebration» το 2023-24. Το νέο άλμπουμ θα είναι το πρώτο της μετά το «Madame X» του 2019.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.