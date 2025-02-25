Λογαριασμός
Alec Baldwin: Έγινε έξαλλος με σωσία του Τραμπ - «Θα σου έσπαγα τον λαιμό αν δεν είχες κάμερα» (video)

Ο ηθοποιός απείλησε τον κωμικό Jason Scoop για τα σχόλιά του για την υπόθεση του θανάτου της Halyna Hutchins

Alec Baldwin

Ποιος είδε τον Άλεκ Μπάλντουιν και δεν τον φοβήθηκε… Ο 66χρονος ηθοποιός ξεφόρτωνε τις αποσκευές του από ένα όχημα στη Νέα Υόρκη όταν o κωμικός, Jason Scoop, τον πλησίασε, ντυμένος ως Ντόναλντ Τραμπ. 

Μάλιστα, ο κωμικός αυτοαποκαλέστηκε ο «αγαπημένος πρόεδρος του Άλεκ Μπάλντουιν» και του πρόσφερε «πλήρη χάρη για τη δολοφονία αυτής της γυναίκας», αν ο Μπάλντουιν «φιλούσε το δαχτυλίδι».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο κωμικός αναφερόταν στο δυστύχημα στα γυρίσματα της ταινίας «Rust», όπου η κινηματογραφίστρια Halyna Hutchins πυροβολήθηκε θανάσιμα από όπλο που κρατούσε ο Μπάλντουιν. Ο ηθοποιός δεν κατηγορήθηκε ποτέ για ανθρωποκτονία σε αυτή την υπόθεση και η πρόταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια απορρίφθηκε από το κρατικό δικαστήριο του Νέου Μεξικού τον Οκτώβριο του 2024.

Καθώς όμως ο κωμικός συνέχισε να ισχυρίζεται ότι ο Μπάλντουιν είχε δολοφονήσει τη Halyna Hutchins, αν και ο ηθοποιός προσπαθούσε να αγνοήσει τον χλευασμό, τελικά αντέδρασε και του είπε: «Καταλαβαίνεις ότι τα παιδιά μου ζουν σε αυτό το κτίριο; Αν δεν ήταν η κάμερα εδώ, θα σου έσπαγα τον λαιμό σου. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό, έτσι δεν είναι;», είπε  εκνευρισμένος ο Μπάλντουιν και έφυγε προς το εσωτερικό του κτιρίου.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο κωμικός, ωστόσο, συνέχιζε να φωνάζει το όνομά του, και τότε ο Μπάλντουιν τον πλησίασε ξανά λέγοντάς του: «Θέλω να φύγεις από εδώ». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο καιρό μετά την αθώωση του για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς, ο Άλεκ Μπάλντουιν πέρασε στην αντεπίθεση, κατηγορώντας τους εισαγγελείς και τους ερευνητές που εμπλέκονταν στην πολύκροτη υπόθεσή του,για κακόβουλη δίωξη, κατάχρηση εξουσίας, εσκεμμένη καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων και παραβίαση των δικαιωμάτων του.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

