Ποιος είδε τον Άλεκ Μπάλντουιν και δεν τον φοβήθηκε… Ο 66χρονος ηθοποιός ξεφόρτωνε τις αποσκευές του από ένα όχημα στη Νέα Υόρκη όταν o κωμικός, Jason Scoop, τον πλησίασε, ντυμένος ως Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα, ο κωμικός αυτοαποκαλέστηκε ο «αγαπημένος πρόεδρος του Άλεκ Μπάλντουιν» και του πρόσφερε «πλήρη χάρη για τη δολοφονία αυτής της γυναίκας», αν ο Μπάλντουιν «φιλούσε το δαχτυλίδι».

Ο κωμικός αναφερόταν στο δυστύχημα στα γυρίσματα της ταινίας «Rust», όπου η κινηματογραφίστρια Halyna Hutchins πυροβολήθηκε θανάσιμα από όπλο που κρατούσε ο Μπάλντουιν. Ο ηθοποιός δεν κατηγορήθηκε ποτέ για ανθρωποκτονία σε αυτή την υπόθεση και η πρόταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια απορρίφθηκε από το κρατικό δικαστήριο του Νέου Μεξικού τον Οκτώβριο του 2024.

Καθώς όμως ο κωμικός συνέχισε να ισχυρίζεται ότι ο Μπάλντουιν είχε δολοφονήσει τη Halyna Hutchins, αν και ο ηθοποιός προσπαθούσε να αγνοήσει τον χλευασμό, τελικά αντέδρασε και του είπε: «Καταλαβαίνεις ότι τα παιδιά μου ζουν σε αυτό το κτίριο; Αν δεν ήταν η κάμερα εδώ, θα σου έσπαγα τον λαιμό σου. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό, έτσι δεν είναι;», είπε εκνευρισμένος ο Μπάλντουιν και έφυγε προς το εσωτερικό του κτιρίου.

Ο κωμικός, ωστόσο, συνέχιζε να φωνάζει το όνομά του, και τότε ο Μπάλντουιν τον πλησίασε ξανά λέγοντάς του: «Θέλω να φύγεις από εδώ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο καιρό μετά την αθώωση του για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς, ο Άλεκ Μπάλντουιν πέρασε στην αντεπίθεση, κατηγορώντας τους εισαγγελείς και τους ερευνητές που εμπλέκονταν στην πολύκροτη υπόθεσή του,για κακόβουλη δίωξη, κατάχρηση εξουσίας, εσκεμμένη καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων και παραβίαση των δικαιωμάτων του.

Πηγή: skai.gr

