Ζώδια: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με την υπογραφή του Κώστα Λεφάκη

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Ο Σεπτέμβριος έρχεται έντονος για τους περισσότερους από εσάς καθώς όλοι σχεδόν οι τομείς της ζωής σας απαιτούν μια σοβαρή ανακατάταξη. Τακτοποιήστε οικονομικές εκκρεμότητες και φροντίστε να απεμπλακείτε από δύσκολες καταστάσεις στα αισθηματικά σας. Αναδιοργανωθείτε στον επαγγελματικό τομέα γιατί αυτή η περίοδος θα κρίνει τι είναι εύστοχο και τι όχι στις προσπάθειες σας. Διατηρήστε διακριτικότητα στις σχέσεις σας με τους άλλους και ίσως και κάποιες αποστάσεις ασφάλειας. Τέλος φροντίστε την υγεία σας και όσοι αντιμετωπίζετε ένα πρόσφατο πρόβλημα επιμεληθείτε το καλύτερα.

Ταύρος

Με την αλλαγή θέσης του Άρη από τους Διδύμους στον Καρκίνο, καλό θα είναι να είστε επιφυλακτικοί και προνοητικοί στις σχέσεις σας και σε όλο το εύρος της γκάμας τους. Όσοι περάσατε δυσκολίες στα αισθηματικά, κάντε ακόμα υπομονή, καθώς το διάστημα συνεχίζει να είναι δύσκολο σε αυτό τον τομέα. Πιο συμπαθητική είναι η ατμόσφαιρα στα επαγγελματικά σας ή στην αλλαγή συνθηκών ζωής προς το καλύτερο. Μην ξεχνάτε να ψάξετε για τις ευκαιρίες που θα σας επιτρέψουν να αποδείξετε τα προσόντα σας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μην βιαστείτε να κάνετε ριψοκίνδυνα ανοίγματα. Προσαρμοστείτε στο γενικότερο κλίμα και λάβετε υπόψη σας ότι ξαφνικές μπόρες μπορεί να ανατρέψουν τις προσδοκίες σας.

Δίδυμοι

Κίνηση συζητήσεις, καινούριες ιδέες είναι ότι θα σας απασχολήσει αυτό το διάστημα. Μην ξοδέψετε άσκοπα το χρόνο σας σε μετακινήσεις και επαφές χωρίς ουσία, προσπαθήστε να πετύχετε ένα δύσκολο επαγγελματικό στόχο, μην είστε βιαστικοί και υπερβολικά μαχητικοί. Οι αλλαγές που σκέπτεστε δεν γίνονται από την μια στιγμή στην άλλη και οι αποχρώσεις που έχετε αναλάβει είναι καλό να μην παραμεληθούν. Φανείτε συνεπείς στις οικονομικές σας υποχρεώσεις και διατηρήστε καλές τις σχέσεις με τους ανθρώπους εκείνους που είναι πρόθυμοι να σας φανούν χρήσιμοι ή να σας βοηθήσουν εκεί που έχετε ανάγκη.

Καρκίνος

Ο Σεπτέμβριος φέρνει αρκετά καλά αλλά και μερικά δύσκολα. Απαιτεί αρκετή ευελιξία εκ μέρους σας για να εκμεταλλευτείτε σωστά τις ευκαιρίες που θα υπάρξουν. Ο Άρης περνά στο ζώδιό σας και βοηθά στην αντοχή των οικονομικών σας. Μην βασίζεστε στις υποσχέσεις των άλλων αλλά μόνο σε ότι εξαρτάται από τις δικές σας δυνάμεις. Αποφύγετε νομικές επιπλοκές και απερίσκεπτες κουβέντες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι σπουδαστές φανείτε συνεπείς στο αντικείμενο σας και όσοι είναι να κλείσετε συμφωνίες ή να ταξιδέψετε, οργανώστε σωστά αυτό το επιχείρημα. Αισθηματικά θα υπάρξουν καλές στιγμές θα υπάρξουν και αναταράξεις. Απολαύστε τις πρώτες αποφύγετε τις δεύτερες.

Λέων

Η διάθεση και η υγεία σας μπορούν να βελτιωθούν, η αισθηματική σας ζωή αποκτά προοπτικές αποκατάστασης και οι σχέσεις γίνονται όλο και πιο συμπαθείς. Επίσης η εβδομάδα σας δίνει ευκαιρίες να ενισχύσετε τα οικονομικά σας και να υπερασπιστείτε πιο επιδέξια ένα θέμα στον επαγγελματικό τομέα. Τα προβλήματα των άλλων ενδεχομένως να σας ενοχλήσουν, βρείτε τρόπο να κρατάτε αποστάσεις από αυτούς. Από την άλλη, ενισχύστε τις σχέσεις σας με συνεργάτες ή με όλο αυτό το ανθρώπινο υλικό που αποτελεί το μέσο για την πραγματοποίηση των δικών σας προσδοκιών.

Παρθένος

Ξεκινά ο μήνας των γενεθλίων των περισσότερων με Ήλιο και Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας. Σας βοηθά να ενισχύσετε τις δυνάμεις και την αποφασιστικότητα σας. Φανείτε συνεπείς στις υποχρεώσεις σας και μην αγνοείτε λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να εξελιχτούν σε δυσάρεστες καταστάσεις. Ανταποκριθείτε έξυπνα σε προτάσεις συνεργασίας και κυρίως αξιοποιήστε νέες γνωριμίες που θα σας βοηθήσουν να ανοίξετε καινούργιους δρόμους. Οργανώστε το χρόνο σας καλύτερα και πολεμήστε την μοναχικότητα που σας καταλαμβάνει καλλιεργώντας καινούργια ενδιαφέροντα ή πλησιάζοντας εκείνους που μπορούν να σας ανταποκριθούν δεόντως.

Ζυγός

Βρίσκεστε ακόμα σε υπερένταση αλλά με λίγη προσπάθεια θα ηρεμήσετε και μαζί με εσάς και οι άλλοι που είναι το αντικείμενο της δραστηριότητας σας. ο Άρης περνά στον Καρκίνο και προβάλει λίγο την απαισιοδοξία σας. Παράλληλα, γεγονότα συνεργασίας θα σας ξεβολέψουν αρκετές φορές. Επομένως το κλίμα του Σεπτεμβρίου είναι και νευρικό και απρόβλεπτο στις εξελίξεις του. Καταπολεμήστε τις απαισιόδοξες σκέψεις και μην φαντάζεστε διάφορες καταστροφές. Προσπαθήστε να είστε συνεργάσιμοι με τον σύντροφο σας και όταν δεν αντέχετε κάποια πράγματα απομακρυνθείτε διακριτικά. Μην μπερδεύεστε σε υποθέσεις τρίτων και μην περιμένετε οι άλλοι να σας κατανοήσουν στο βαθμό που θα θέλατε.

Σκορπιός

Ο Σεπτέμβριος θα είναι μήνας κουραστικός και μια συνέχεια του προηγούμενου καθώς ο Άρης πορεύεται στον Καρκίνο. Μικρές ευκαιρίες απόδρασης δεν θα λείψουν και θα πρέπει να τις εκμεταλλευτείτε. Εκείνο που δεν θα βοηθήσει είναι η αδιαλλαξία και το πείσμα σας. Έχοντας πει κάποτε όχι σε ανθρώπους ή σε καταστάσεις εξακολουθείτε να το υποστηρίζετε και μένετε εξηρτημένοι από αυτές τις δηλώσεις σας και αυτό δεν σας συμφέρει για την προώθηση των υποθέσεων σας. Ο αγώνας στα επαγγελματικά θα συνεχιστεί. Προνοήστε για τα οικονομικά σας διότι έρχονται λίγο δύσκολες στιγμές με επίκεντρο τις αρχές του χειμώνα. Ξεκινώντας τώρα μια νέα εποχή ξεπεράστε τις εμπειρίες του καλοκαιριού και υιοθετήστε μια πιο λιτή διαχείριση των χρημάτων σας.

Τοξότης

Κουραστικός προβλέπεται και αυτός ο μήνας. Ευτυχώς δεν σας λείπει η όρεξη να δουλέψετε και να αγωνιστείτε κόντρα στις δυσκολίες που χωρίς είναι μεγάλες εμφανίζονται αιφνίδια από παντού. Διατηρήστε την αισιοδοξία σας, καθώς και η ψυχική σας αντοχή αποδεικνύεται καταπληκτική όπως και η συντήρηση σας εφευρετική. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να βάλετε σε χρήση ακόμα περισσότερο. Προφυλαχτείτε από αθέατους εχθρούς, μην αφήνετε εκκρεμότητες, μεριμνήστε για το περιεχόμενο του πορτοφολιού σας και ζήστε τις καλές στιγμές στον έρωτα όσο αυτές διαρκούν.

Αιγόκερως

Το κλίμα είναι συμπαθητικό και ευχάριστο. Ευνοείστε αρκετά στις επιδιώξεις σας με την παρουσία του Άρη στον Καρκίνο. Όμως συναισθηματικές πικρίες δεν λείπουν παρόλο που αφορούν καταστάσεις του παρελθόντος. Το κακό με εσάς είναι ότι είστε μηρυκαστικό ζώδιο και ξαφνικά θυμάστε «περσινά ξινά σταφύλια». Αποφύγετε λοιπόν αυτή σας την τάση γιατί δεν σας συμφέρει ψυχολογικά. Καταγίνετε με ότι πρακτικό μπορεί να προχωρήσει, καλλιεργήστε την διπλωματία και την κοινωνικότητα στις σχέσεις σας γιατί έτσι βοηθάτε τον εαυτό σας να βρει διεξόδους και τις ικανότητες σας να ανακαλύψουν καινούργιους υποστηρικτές.

Υδροχόος

Συνεχίζει το κλίμα να είναι βαρύ καθώς ο Άρης περνά στον Καρκίνο. Ωστόσο οι πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου σας δίνουν μικρές διευκολύνσεις, προέχει όμως να είστε πιο πρακτικοί στα καθημερινά σας ζητήματα. Η εργασία σας απαιτεί καινούργια αναδιοργάνωση και ο χρόνος σας καλύτερη αξιοποίηση. Μην ξεχνάτε πως ένα προσωπικό πρόβλημα μπορεί να ενταθεί περισσότερο. Ίσως έτσι όμως έρθει και η λύση του. Τέλος μην υποτιμάτε την πρακτική πλευρά της ζωής, μην σνομπάρετε την κρίση και μην βιάζεστε να διακηρύξετε ότι το χρήμα δεν είναι το παν. Εκτός και αν μπορέσετε να κάνετε ένα θαύμα και μια επιτυχία χωρίς αυτό.

Ιχθύς

Οι πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου δείχνουν πιο ξεκάθαρα το πρόβλημα που υπάρχουν στις σχέσεις σας, κοινωνικές και επαγγελματικές. Ο Άρης στον Καρκίνο σας βοηθά να πάρετε πίστωση χρόνου για να αντιμετωπίσετε το όλο ζήτημα πιο υπεύθυνα. Είστε οι μόνοι που ευνοήστε σε καινούργιες γνωριμίες ή επιτυχημένη αλλαγή διαμονής. Επειδή όμως το σκηνικό θα αλλάξει και έρχεται ένα κύμα υποχρεώσεων λάβετε το υπόψη και πάρτε μέτρα οργάνωσης και προετοιμασίας. Λάβετε υπόψη σας ότι ο μήνας αυτός θα κλείσει πολύ πιο επεισοδιακά από ότι ξεκινά.

