Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εισήχθη σε κέντρο αποτοξίνωσης προκειμένου να λάβει θεραπεία για προβλήματα κατάχρησης ουσιών, μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικά μέσα, η 44χρονη ποπ σταρ αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια έπειτα από πιέσεις του στενού της περιβάλλοντος, ενώ πηγές αναφέρουν ότι η ίδια αναγνώρισε πως είχε φτάσει σε οριακό σημείο. Η εκπρόσωπός της επιβεβαίωσε την εισαγωγή της σε κλινική.

Η απόφασή της έρχεται περίπου έναν μήνα μετά τη σύλληψή της στις 4 Μαρτίου στην Καλιφόρνια, όταν φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια συνδυασμού αλκοόλ και ουσιών. Πηγές αναφέρουν ότι το περιστατικό λειτούργησε ως «καμπανάκι αφύπνισης» για την τραγουδίστρια.

Παράλληλα, εκκρεμεί δικαστική υπόθεση, η οποία αναμένεται να εξεταστεί στις αρχές Μαΐου, με τη συμμετοχή της σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης να εκτιμάται ότι θα ληφθεί υπόψη. Στο πλευρό της βρίσκονται και οι δύο γιοι της από τον γάμο της με τον Κέβιν Φέντερλαϊν, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, στηρίζουν την απόφασή της.

Το πρόγραμμα αποτοξίνωσης έχει διάρκεια 30 ημερών, χωρίς να αποκλείεται η παραμονή της για μεγαλύτερο διάστημα, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Όπως επισημαίνουν πηγές από το περιβάλλον της, η απόφαση ήταν καθαρά δική της και σχετίζεται τόσο με τη βελτίωση της ψυχικής της υγείας όσο και με την ανάγκη να επανέλθει σε μια πιο σταθερή καθημερινότητα.

Britney Spears has voluntarily checked herself into a treatment facility, her representative confirmed to ABC News on Sunday. https://t.co/SvTxtPWGNw pic.twitter.com/Bc00pNURJB — ABC News (@ABC) April 13, 2026

Λίγο πριν την εισαγωγή της στην κλινική, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είχε αναρτήσει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανιζόταν να χορεύει, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Μετά τη σύλληψή της, φέρεται να συμμετείχε ενεργά σε συναντήσεις των Ανώνυμων Αλκοολικών, όπου μιλούσε ανοιχτά για τις δυσκολίες της.

