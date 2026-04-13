Ζώδια: Οι απαντήσεις του Κώστα Λεφάκη για τις επόμενες ημέρες – Μην πιέζεστε…

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η εβδομάδα σας βοηθά να οργανώσετε την καθημερινότητά σας και να βρεθείτε με αγαπημένους ανθρώπους. Θα προηγηθεί όμως μια μικρή δόση ταλαιπωρίας στον επαγγελματικό τομέα. Σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων, αποφύγετε αντιθέσεις που δεν συμφέρουν και ελέγχετε παράλληλα και τις έκτατες δαπάνες να μην περάσουν το επιτρεπτό όριο. Αισθηματικά είναι συμπαθητικά τα πράγματα αλλά όχι όσο θα θέλατε, αποφύγετε συναναστροφές που θα σας εκνευρίσουν. Μην πιέζεστε να κάνετε ένα ταξίδι αν δεν μπορείτε να καλύψετε το κόστος του.

Ταύρος

Η εβδομάδα ταιριάζει πολύ στο χαρακτήρα και σας βοηθά να ζήσετε ένα είδος εξιλέωσης προσωπικής. Σε αυτό το διάστημα των ημερών μπορείτε να κάνετε έναν απολογισμό και παράλληλα ένα προγραμματισμό για τις επόμενες κινήσεις σας. Η Αφροδίτη στο ζώδιο σας, σας βοηθά να πραγματοποιήσετε προσωπικές επιθυμίες και να πετύχετε αυτά που θέλετε. Τα αισθηματικά σας θα σας απασχολήσουν, και αυτό είναι και καλό και επεισοδιακό και η επεισοδιακή εκδοχή βγαίνει μονό αν κρατήσετε επιθετική διάθεση ενώ η θετική θα βγει αν συμπεριφερθείτε ευέλικτα.

Δίδυμοι

Ενδιαφέρουσα η εβδομάδα όπου τονίζει την κοινωνικότητα γύρω σας και σας βοηθά να πετύχετε αρκετές από τις επιδιώξεις σας. Μπορείτε να συνδυάστε το τερπνό με το ωφέλιμο, το σκόπιμο με το ευχάριστο. Οι αλλαγές και οι ανατροπές θα είναι συχνές, οι εξελίξεις στην προσωπική σας ζωή ενδιαφέρουσες, οι προτάσεις που θα δεχτείτε πολλές. Κάντε την σωστή επιλογή. Συναισθηματικά το διάστημα παραμένει μεταβατικό και η εκδοχή μιας μετακίνησης είναι μεγάλη. Οι ανάγκες σας δεν θα καλυφτούν όλες και η διαχείριση του χρήματος πρέπει να είναι προνοητική.

Καρκίνος

Η εβδομάδα αυτή έχει ένα δυνατά συναισθηματικό χαρακτήρα και λόγω της φύσης της αλλά και λόγω των εξελίξεων που θα βιώσετε τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό. Προσέξτε οτιδήποτε έχει να κάνει με διεκπεραιώσεις επαγγελματικές να μην καθυστερήσουν, εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες που θα σας τύχουν, ανταποκριθείτε στις οικογενειακές σας ή στις προσωπικές σας δεσμεύσεις, αλλά καλλιεργήστε περισσότερο και την κοινωνική πλευρά του εαυτού σας αποδεχόμενοι προτάσεις ή κάνοντας το κόπο να μετακινηθείτε για να βρεθείτε με ευχάριστους ανθρώπους.

Λέων

Ένταση φέρνουν οι μέρες αυτές.. Παράλληλα πληθαίνουν οι υποχρεώσεις στον επαγγελματικό τομέα. Πολλά εξαρτώνται από τις σχέσεις σας με τους πολλούς άλλους γεγονός που σας δίνει την δυνατότητα να γίνετε πιο τολμηροί σε αποφάσεις που πρέπει να πάρετε κατά την διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Οικονομικά θα έχετε κάποιες έκτακτες ευκαιρίες, διαπραγματεύσεις και συζητήσεις θα βοηθήσουν είτε να ελαφρύνετε την θέση σας από υποχρεώσεις είτε να βοηθήσετε την διείσδυση σας σε ένα χώρο που θέλετε από παλιά να υπάρχετε.

Παρθένος

Ευχάριστες προβλέπονται οι μέρες αυτές. Οι αγγαρείες και μικρές υποχρεώσεις δεν θα λείψουν αλλά θα μπορέσετε να τις διεκπεραιώσετε άνετα. Για πολλούς από εσάς ο έρωτας σας ευνοεί και όσοι εξαιρεθείτε αυτού του κανόνα θα έχετε ευχάριστες στιγμές με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα και θα περάσετε ευχάριστα το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας. Οι πιο φιλόδοξοι μπορείτε να επιδοθείτε με τις ασχολίες εκείνες ξεπερνώντας λίγο τον θρησκευτικό χαρακτήρα των ημερών. Μεριμνήστε για την εργασία σας όσοι έχετε κάποιο πρόβλημα εκεί και προετοιμαστείτε ψυχολογικά για εξελίξεις που θα φέρουν οι επόμενες εβδομάδες.

Ζυγός

Ραγδαίες προβλέπονται οι εξελίξεις στον τομέα των σχέσεων και νέες πιέσεις θα δεχτείτε από το χώρο της εργασίας. Οι μέρες που ακολουθούν αποτελούν ένα άλλοθι για να αποφύγετε εκείνους που έχουν την τάση να σας εκνευρίζουν και να σας καταπιέζουν τις πιο απίθανες στιγμές. Αν μπορείτε να ταξιδέψετε και να αποστασιοποιηθείτε από την καθημερινότητα, κάντε το χωρίς δεύτερη σκέψη. Όσοι δεν μπορέσετε, φτιάξτε ένα πρόγραμμα που θα κρατά αποστάσεις από όλους εκείνους που σας κουράζουν ή δεν μπορούν να συνεννοηθούν εύκολα μαζί σας.

Σκορπιός

Σε μικρή περίσκεψη θα σας βρουν οι μέρες αυτές, ενδιαφέρον θα παρουσιάσει η κοινωνική σας ζωή και ένταση θα νιώσετε οι ερωτευμένοι καθώς θα έρθετε αντιμέτωποι με γεγονότα και συμπεριφορές που δεν περιμένατε. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας, την σταθερότητα των απόψεων σας και μην παρασύρεστε από εντυπώσεις και πρόσκαιρες φιλίες. Τα έξοδα σας ανεβαίνουν και θα πρέπει να τα φρενάρετε, οι επαγγελματικές σας υποχρεώσεις γίνονται λίγο περίπλοκες και σε αυτόν τον τομέα πρέπει να έχετε υπομονή. Μην χάνετε την αισιοδοξία σας για το μέλλον και προσπαθήστε να προσαρμόζεστε στο επικρατούν κλίμα.

Τοξότης

Ενδιαφέρον θα παρουσιάσουν οι μέρες αυτές και σας δίνεται η ευκαιρία να γίνετε αρκούντως αποδοτικοί στον εργασιακό σας χώρο. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ίσως κουραστείτε περισσότερο, ωστόσο στο τέλος της εβδομάδας δικαιώνεστε με ξεκούραση και ψυχαγωγία. Εντάσεις νευρικότητας και λίγες αντιξοότητες δεν θα λείψουν ανάλογα διακυμαινόμενες της προσωπικής περίπτωσης του καθενός σας. Όσοι θέλετε να ταξιδέψετε θα το καταφέρετε άνετα. Συναισθηματικά μην έχετε πολλές απαιτήσεις αρκεστείτε στην όποια κατάσταση διαμορφωθεί. Πάντως τονίζεται η εκδοχή του να εξυπηρετήσετε δικούς σας ανθρώπους ή να υποταχτείτε σε ένα κλίμα που δεν θέλετε αλλά πρέπει να προσαρμοστείτε σε αυτό.

Αιγόκερως

Στο πλαίσιο των προηγούμενων εβδομάδων θα κινηθεί και αυτή παρότι θα διαφοροποιήσει λίγο το κλίμα της και θα αποτελέσει ένα άλλοθι απόδρασης από την καθημερινότητα και τις συνήθειες της. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αισθηματική σας ζωή όπως και κάποιες φιλίες σας οι οποίες θα σας στηρίξουν σε στιγμές ανάγκης. Το καλό είναι ότι ο χρόνος θα περάσει γρήγορα, ότι η τύχη και η διευκόλυνση δεν θα σας λείψει και ότι σας δίνεται η ευκαιρία να βρεθείτε με αγαπημένα σας πρόσωπα ή να απομακρυνθείτε λίγο από το χώρο των υποχρεώσεων και των ευθυνών.

Υδροχόος

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μέρες αυτές. Παρατηρείται κινητικότητα στο περιβάλλον σας, υπάρχουν ευχάριστοι άνθρωποι γύρω σας, η οικογένεια θα σας πιέσει ή η συμπεριφορά του συντρόφου σας θα σας αγχώσει. Αξιοποιήστε τα εκφραστικά σας μέσα. Καλλιεργήστε εναλλακτικές όταν καταπιέζεστε, μην βιάζεστε να πάρετε θέση επίθεσης απέναντι σε κάποιους ανθρώπους, υπερασπιστείτε τα κεκτημένα σας και προσπαθήστε να κλείνετε τις υπάρχουσες εκκρεμότητες σε όλους τους τομείς. Μην βιάζεστε να κλείσετε μεγάλες συμφωνίες για βασικούς τομείς της ζωής σας.

Ιχθύς

Καταναλωτικές συναισθηματικά και οικονομικά προβλέπονται οι μέρες της μεγάλης εβδομάδας, ωστόσο προβλέπεται να περάσετε ευχάριστα στο τέλος της. Οι μετακινήσεις θα χρειαστούν καλή οργάνωση και οι επιλογές σας προνοητικότητα. Ένταση επίσης θα υπάρχει στην ερωτική σας ζωή, οι συμπτώσεις θα βοηθήσουν την πραγματοποίηση επιθυμιών, οι καινούριες γνωριμίες θα φανούν ενδιαφέρουσες, δεν θα λείψουν όμως αιφνιδιασμοί και αναγκαίες αλλαγές του προγράμματος σας την τελευταία στιγμή. Το καλό είναι ότι ελίσσεστε και προσαρμόζεστε εύκολα σε αυτό που προκύπτει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.